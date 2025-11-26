Teljes összeomlás, Szoboszlai gólja után jött a dráma Liverpoolban

A hazai csapat ismét klasszikus jobbhátvéd nélkül kezdte a BL-meccset, szerencsére azonban ezúttal Szoboszlai Dominik maradt a középpályán, helyette Curtis Jones került hátra a Liverpool-PSV találkozón. A papírforma hazai sikert ígért, ehhez képest Virgil van Dijk buta kezezése után Ivan Perisic büntetőjével vezettek a vendégek. A Pool hamar észlelt, Cody Gakpo lövése után a kipattanót Szoboszlai lőtte a kapuba. A magyar labdarúgó a második találatát szerezte a szezonban, a Liverpoolnak pedig ez volt az 500. gólja a Bajnokok Ligájában, s annak elődjében, a BEK-ben. A meccs képe alapján már a szünetben vezethettek volna a hazaiak, az állás azonban 1-1 maradt.

Szoboszlai Dominik hamar egyenlített a Liverpool-PSV meccsen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A fordulás angol rohamokkal és holland gólokkal érkezett. Előbb Guus Til szerzett vezetést Kerkez Milos mellől, majd Couhaib Driouech jóvoltából már 3-1 volt a hollandok előnye.

Liverpool-PSV: kiütés lett a vége

A Liverpool elkeseredetten próbálkozott azért, hogy legalább egy pontot otthon tartson, de gólt már csak az Eindhoven lőtt, Driouech duplázott.

Szoboszlai és Kerkez végigjátszotta a meccset, de sokkal több örömük nem lehetett ezen az estén.