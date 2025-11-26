„Őszintén szólva, nem tudom” – zavarba ejtő kérdést kapott Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik férfiasan bevallotta, hogy nem tudja, miért lett ő a Liverpool legsokoldalúbb játékosa. Mint ismert, Arne Slot ismét jobbhátvédként küldte pályára a hétvégén a Nottingham Forest elleni vereség alkalmával. A magyar focista pedig továbbra is a csapat legjobbja ebben a szezonban, főként akkor, amikor eredeti posztján, a középpályán játszik. Azonban mivel Frimpong és Bradley valószínűleg a következő három hétben sem játszhat, Szoboszlai ismét opció lehet a jobbhátvéd poszton.
Amikor Szoboszlai Dominikot arról kérdezték, hogy miért kap bizalmat több poszton is, azt mondta:
Őszintén szólva, nem tudom. Meg kell kérdezni a menedzsert. Szerintem ez abból adódik, hogy középpályásként nőttem fel. Véleményem szerint egy középpályás sokkal könnyebben tud játszani bármelyik poszton
– idézi a LiverpoolEcho a magyar focista szavait. Hozzátette, szerinte azért tudja megoldani a feladatát jobbhátvédként is, mert a középpályán hozzászokott, hogy sokat van nála a labda, és olykor nagy területek nyílnak előtte.
Mindig vannak nehéz pillanatok a pályán és azon kívül is. Ez mindig változik. Néha a csapatnak szüksége van rád, néha nincs. Néha nagyszerű formában vagy, néha nem. Rajtad múlik, hogyan reagálsz. Úgy érzem, eddig elég jól meg tudtam birkózni a nehéz időkkel, és remélem, hogy ez így is marad
– mondta Szoboszlai arról, hogy a Liverpool nehéz időszakon megy keresztül, miután az elmúlt hét Premier League-mérkőzéséből hatot elveszített.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.