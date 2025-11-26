„Őszintén szólva, nem tudom” – zavarba ejtő kérdést kapott Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik férfiasan bevallotta, hogy nem tudja, miért lett ő a Liverpool legsokoldalúbb játékosa. Mint ismert, Arne Slot ismét jobbhátvédként küldte pályára a hétvégén a Nottingham Forest elleni vereség alkalmával. A magyar focista pedig továbbra is a csapat legjobbja ebben a szezonban, főként akkor, amikor eredeti posztján, a középpályán játszik. Azonban mivel Frimpong és Bradley valószínűleg a következő három hétben sem játszhat, Szoboszlai ismét opció lehet a jobbhátvéd poszton.

Olyan kérdést kapott Szoboszlai Dominik, amiről szerinte inkább Arne Slotot kellene kifaggatni Fotó: Michael Regan

Amikor Szoboszlai Dominikot arról kérdezték, hogy miért kap bizalmat több poszton is, azt mondta:

Őszintén szólva, nem tudom. Meg kell kérdezni a menedzsert. Szerintem ez abból adódik, hogy középpályásként nőttem fel. Véleményem szerint egy középpályás sokkal könnyebben tud játszani bármelyik poszton

– idézi a LiverpoolEcho a magyar focista szavait. Hozzátette, szerinte azért tudja megoldani a feladatát jobbhátvédként is, mert a középpályán hozzászokott, hogy sokat van nála a labda, és olykor nagy területek nyílnak előtte.

Szoboszlai Dominik az elmúlt időszakról

Mindig vannak nehéz pillanatok a pályán és azon kívül is. Ez mindig változik. Néha a csapatnak szüksége van rád, néha nincs. Néha nagyszerű formában vagy, néha nem. Rajtad múlik, hogyan reagálsz. Úgy érzem, eddig elég jól meg tudtam birkózni a nehéz időkkel, és remélem, hogy ez így is marad

– mondta Szoboszlai arról, hogy a Liverpool nehéz időszakon megy keresztül, miután az elmúlt hét Premier League-mérkőzéséből hatot elveszített.