Elhunyt az olimpiai hős: kiderült, milyen titkot vitt magával a sírba

Sokkoló hírt közölt a Sherwani-család: 63 éves korában elhunyt Imran Sherwani, az a férfi, aki két góljával aranyba lőtte Nagy-Britannia gyephoki-válogatottját az 1988-as szöuli olimpián. A sportvilág egyik legfényesebb csillaga távozott – de a története, küzdelme és titkai most új megvilágításba kerülnek. Íme az olimpiai hős élete és távozása.
Sherwani már 2019-ben megkapta a diagnózist: fiatal kori Alzheimer-kór, amelyről 2021-ben nyíltan beszélt. Családja azóta is fáradhatatlanul küzd azért, hogy minél többen megismerjék ezt a sokakat érintő betegséget.
Pályafutása 94 válogatottságból, felejthetetlen mérkőzésekből és egy egész nemzetet lázba hozó pillanatokból állt. A döntőben szerzett második gólja legendává vált, különösen a BBC kommentátorának ikonikus felkiáltása miatt: „Hol voltak a németek? De kit érdekel!” – hangzott el élő adásban, és ez a pillanat örökre beírta magát a brit sportközvetítések történetébe.
Kevesen tudják, de Sherwani igazi sportdinasztia sarja volt: édesapja Pakisztánban hokizott, rokonai pedig angol futballklubokban játszottak. Ő maga mégis szerényen emlékezett vissza legnagyobb pillanatára: „Egyszerűen hihetetlen volt… még ma is elérzékenyülök tőle” – vallotta a döntő kapcsán.
A Leek Hockey Club, amelynek egyik legnagyobb játékosa volt, döbbenten reagált a hírre. Meglepő módon Sherwani szerint nem is az olimpiai arany volt élete csúcsa, hanem egy 2003-as, Old Georgians elleni 6–2-es győzelem, amely feljuttatta csapatát a National League-be.
Imran Sherwani nemcsak sportoló volt: ikon, példakép és ember, akit soha nem felejt el a brit gyephoki. A klubok, szurkolók és korábbi csapattársak sorra emlékeznek meg róla – és most végre mindenki megérti, milyen hatalmas örökséget hagyott maga után - írja a The Guardian.
