Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt az olimpiai hős: kiderült, milyen titkot vitt magával a sírba

olimpiai
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 19:00
gyászImran Sherwanihőstitok
A brit sportvilág megrendült. 63 éves korában meghalt Imran Sherwani, az 1988-as legendás hokijátékosa, olimpiai hős. Családja most olyan részleteket is megosztott, amelyekre senki sem számított.
K. C.
A szerző cikkei

Sokkoló hírt közölt a Sherwani-család: 63 éves korában elhunyt Imran Sherwani, az a férfi, aki két góljával aranyba lőtte Nagy-Britannia gyephoki-válogatottját az 1988-as szöuli olimpián. A sportvilág egyik legfényesebb csillaga távozott – de a története, küzdelme és titkai most új megvilágításba kerülnek. Íme az olimpiai hős élete és távozása. 

Egy olimpiai hős távozott
Egy olimpiai hős távozott / Fotó: freepik.com

Sherwani már 2019-ben megkapta a diagnózist: fiatal kori Alzheimer-kór, amelyről 2021-ben nyíltan beszélt. Családja azóta is fáradhatatlanul küzd azért, hogy minél többen megismerjék ezt a sokakat érintő betegséget.

Pályafutása 94 válogatottságból, felejthetetlen mérkőzésekből és egy egész nemzetet lázba hozó pillanatokból állt. A döntőben szerzett második gólja legendává vált, különösen a BBC kommentátorának ikonikus felkiáltása miatt: „Hol voltak a németek? De kit érdekel!” – hangzott el élő adásban, és ez a pillanat örökre beírta magát a brit sportközvetítések történetébe.

Egy olimpiai hős távozott

Kevesen tudják, de Sherwani igazi sportdinasztia sarja volt: édesapja Pakisztánban hokizott, rokonai pedig angol futballklubokban játszottak. Ő maga mégis szerényen emlékezett vissza legnagyobb pillanatára: „Egyszerűen hihetetlen volt… még ma is elérzékenyülök tőle” – vallotta a döntő kapcsán.

A Leek Hockey Club, amelynek egyik legnagyobb játékosa volt, döbbenten reagált a hírre. Meglepő módon Sherwani szerint nem is az olimpiai arany volt élete csúcsa, hanem egy 2003-as, Old Georgians elleni 6–2-es győzelem, amely feljuttatta csapatát a National League-be.

Imran Sherwani nemcsak sportoló volt: ikon, példakép és ember, akit soha nem felejt el a brit gyephoki. A klubok, szurkolók és korábbi csapattársak sorra emlékeznek meg róla – és most végre mindenki megérti, milyen hatalmas örökséget hagyott maga után - írja a The Guardian.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu