Elhunyt az olimpiai hős: kiderült, milyen titkot vitt magával a sírba

Sokkoló hírt közölt a Sherwani-család: 63 éves korában elhunyt Imran Sherwani, az a férfi, aki két góljával aranyba lőtte Nagy-Britannia gyephoki-válogatottját az 1988-as szöuli olimpián. A sportvilág egyik legfényesebb csillaga távozott – de a története, küzdelme és titkai most új megvilágításba kerülnek. Íme az olimpiai hős élete és távozása.

Egy olimpiai hős távozott / Fotó: freepik.com

Sherwani már 2019-ben megkapta a diagnózist: fiatal kori Alzheimer-kór, amelyről 2021-ben nyíltan beszélt. Családja azóta is fáradhatatlanul küzd azért, hogy minél többen megismerjék ezt a sokakat érintő betegséget.

Pályafutása 94 válogatottságból, felejthetetlen mérkőzésekből és egy egész nemzetet lázba hozó pillanatokból állt. A döntőben szerzett második gólja legendává vált, különösen a BBC kommentátorának ikonikus felkiáltása miatt: „Hol voltak a németek? De kit érdekel!” – hangzott el élő adásban, és ez a pillanat örökre beírta magát a brit sportközvetítések történetébe.

Kevesen tudják, de Sherwani igazi sportdinasztia sarja volt: édesapja Pakisztánban hokizott, rokonai pedig angol futballklubokban játszottak. Ő maga mégis szerényen emlékezett vissza legnagyobb pillanatára: „Egyszerűen hihetetlen volt… még ma is elérzékenyülök tőle” – vallotta a döntő kapcsán.

Sad news to wake up to, the death of Imran Sherwani. The GB men's Olympic hockey gold in 1988 captured the imagination and his two goals in the final also provided an opportunity for a legendary commentary line from the peerless Barry Davies.https://t.co/1CgKFLUNJG — #BucksWriter 🦌 (@BucksWriter) November 29, 2025

A Leek Hockey Club, amelynek egyik legnagyobb játékosa volt, döbbenten reagált a hírre. Meglepő módon Sherwani szerint nem is az olimpiai arany volt élete csúcsa, hanem egy 2003-as, Old Georgians elleni 6–2-es győzelem, amely feljuttatta csapatát a National League-be.

Imran Sherwani nemcsak sportoló volt: ikon, példakép és ember, akit soha nem felejt el a brit gyephoki. A klubok, szurkolók és korábbi csapattársak sorra emlékeznek meg róla – és most végre mindenki megérti, milyen hatalmas örökséget hagyott maga után - írja a The Guardian.