Gyászba borult az ország: egy újabb magyar legenda távozott

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 13:28
Meghalt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó. A szomorú hírt felesége közölte.

Meghalt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó. A 92 éves korában elhunyt sportoló halálhíréről felesége tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB). Hámori Jenőt a hazai ötkarikás testület saját halottjának tekinti.

Meghalt Hámori Jenő
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Hámori Jenő 1933. augusztus 27-én Győrben született. A válogatottban 1954-ben, a Budapesten rendezett főiskolai világbajnokságon mutatkozott be, egyéniben és csapatban is ezüstérmes lett. Egy évvel később, a római világbajnokságon győzött a kardcsapattal, akárcsak 1956-ban, a melbourne-i olimpián, ahol Gerevich Aladárral, Kovács Pállal, Kárpáti Rudolffal, Keresztes Attilával és Magay Dániellel együtt bizonyult a legjobbnak – idézte fel megemlékezésében a MOB.

Az Ausztráliában rendezett olimpia után részt vett a Sports Illustrated sportmagazin által szervezett több hónapos amerikai túrán, a tengerentúlról azonban nem tért haza. Nyolc évvel később, 1964-ben az amerikai küldöttség tagjaként pástra áll a tokiói játékokon, ahol a csapattal hetedik lett.

Vívókarrierje mellett jelentős tudományos életpályát futott be, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vegyészként diplomázott, munkát kapott a Műanyagipari Kutatóintézetben. Az olimpia után Philadelphiában helyezkedett el, és a Pennsylvania Egyetemen szerzett tudományos fokozatot. Egyetemeken oktatott, New Orleansban biokémia-professzor volt. 2003-ban az ELTE vendégprofesszornak hívta meg.

A sportágától nem szakadt el, New Orleansban vívóklubot alapított.

Az elmúlt évtizedekben kétlaki életet élt, sokat ingázott az Egyesült Államok és magyarországi otthona között. A magyar delegáció tagjaként részt vett a melbourne-i olimpia ötvenéves jubileuma alkalmából szervezett emléktúrán 2006-ban – olvasható a MOB honlapján.

Kiemelkedő sportteljesítménye és sportolói életműve elismeréseként 2018-ban Csik Ferenc-díjjal jutalmazták.


 

