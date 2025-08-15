Szomorú hírt közölt a fiatal magyar labdarúgó: műteni kell

Kiújult Ádám Martin térdsérülése, az orvosi szakvélemény szerint műteni kell a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paks 30 esztendős csatárát.

Fotó: Hegedüs Róbert

Július végén a 28-szoros válogatott támadó jelezte, elmúlt a korábban már érzett térdfájdalma, és újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Ennek megfelelően a második fordulóban, a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen csereként pályára is lépett, de fájdalmai rögvest visszatértek. Az időközben megejtett orvosi konzultációt követően kiderült, hogy műtét elkerülhetetlen.

"Az elmúlt két hónapban, mindent megtettünk, hogy jobban legyek" - idézte a Magyar Kupa-győztes klub honlapja Ádám Martint. - "Már nem is voltak panaszaim, de a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben."

Az orvosi szakvélemény szerint a támadó bal térdkalácsa alatti részt kell operálni, a teljes felépülés várhatóan három-öt hónapot vesz igénybe, vagyis az ősszel már nem léphet pályára.