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Nyaralás biztonságban: így védd a pénzed külföldön is!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 11:07
kiberbiztonságMBH bankbankkártya használat
A nyári utazások időszaka a kikapcsolódásról, az élményekről és a feltöltődésről szól, a csalók azonban ilyenkor sem pihennek. Egyre többen fizetnek bankkártyával, foglalják le online szállásukat vagy használják mobilbankjukat utazás közben is. Éppen ezért az MBH Bank szakértői összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, amelyek segíthetnek biztonságban tartani pénzügyeinket a nyaralás alatt is.
Family packing suitcase for vacation at home
Forrás: MBH Bank Nyrt.

Amire már indulás előtt érdemes gondolni

Utazás előtt ellenőrizzük, hogy bankkártyánk érvényes-e a teljes utazás ideje alatt, valamint, hogy a mobilbanki alkalmazásunk megfelelően működik-e. Továbbá győződjünk meg róla, hogy tudjuk a PIN-kódunkat, mivel külföldön gyakrabban előfordulhat vásárláskor és ATM-ből történő pénzfelvételkor is, hogy szükséges megadni. Az SMS és push értesítések bekapcsolásával azonnal értesülhetünk minden tranzakcióról, így gyorsabban észlelhetjük az esetleges visszaéléseket. Néhány percet érdemes arra is rászánni, hogy ellenőrizzük a kártyán beállított limiteket, és tájékozódjunk a külföldi ATM-használat költségeiről.

Biztonsági okokból érdemes hivatalos, bankfióki előtérben található ATM-eket előnyben részesíteni, mivel ezeket általában szigorúbban ellenőrzik, így alacsonyabb annak az esélye, hogy csalók manipulálják a berendezéseket.

Ügyeljünk arra is, hogy senki ne láthassa meg a PIN-kódunkat, fizetéskor pedig minden esetben ellenőrizzük a tranzakció összegét jóváhagyás előtt. Ha a terminál több pénznemben is felajánlja a fizetést, érdemes a helyi devizát választani, mivel a kereskedő által alkalmazott átváltási árfolyam a legtöbb esetben kedvezőtlenebb, mint a bankunk által biztosított váltási árfolyam.

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Fotó: MBH Bank Nyrt.

Amikor nem a strandról érkezik a veszély

A nyári szezonban különösen gyakoriak az utazáshoz kapcsolódó online csalások. Egyre több hamis szállásfoglalási oldal és megtévesztő ajánlat jelenik meg, amelyek irreálisan kedvező árakkal csábítják az utazni vágyókat. Foglalás előtt mindig ellenőrizzük a weboldal hitelességét, és lehetőség szerint ismert, megbízható szolgáltatókat válasszunk.

Szintén gyakori módszer, hogy a foglalást követően csalók jelentkeznek a szálláshely nevében e-mailben vagy üzenetben, és arra kérik a vendégeket, hogy egy linken keresztül erősítsék meg bankkártyaadataikat, esetleg fizessenek be egy újabb összeget. Az ilyen üzenetekkel kapcsolatban legyünk nagyon körültekintőek, és gyanú esetén közvetlenül a szolgáltatónál, szállásadónál érdeklődjünk azok valódiságáról.

Autóbérlésnél vagy szállásfoglalásnál gyakori, hogy foglaláskor a szolgáltató kaucióként egy meghatározott összeget ideiglenesen zárol a bankkártyán, ezért érdemes ezzel is számolni az utazás tervezésekor.

Nyilvános WiFi hálózathoz kapcsolódva soha ne intézzünk pénzügyi tranzakciókat, valamint ne adjunk meg érzékeny adatokat. Ha mégis szükséges, használjunk mobilinternetet vagy megbízható, titkosított kapcsolatot.

Az MBH Bank szakértői szerint a biztonságos bankolás alapja utazás közben is a körültekintés és a tudatosság. Ha bármilyen szokatlan tranzakciót észlelünk, vagy felmerül a gyanú, hogy illetéktelenek hozzáférhettek adatainkhoz, azonnal vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal, és szükség esetén tiltsuk le kártyánkat.

Néhány perc odafigyelés sok kellemetlenségtől kímélhet meg bennünket, így a nyári utazás emlékei valóban csak a pihenésről és az élményekről szólnak majd.

További bankbiztonsági tudnivalókért és tanácsokért látogasson el az MBH Bank bankbiztonsági oldalára: https://www.mbhbank.hu/bankbiztonsag

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra: kiberpajzs.hu!

 

 

 

 

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu