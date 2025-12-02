Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lezárult a négy évszak fotópályázat a Borson! - Íme a nyertesek

Bors
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 12:08
Heteken át több ezer fotó érkezett szerkesztőségünkbe. A Négy évszak fotópályázat elképesztő versenyműveket hozott, nehéz volt a döntés.
Bors
Óriási érdeklődés kísérte a Bors őszi fotópályázatát, amelyre több ezer kép érkezett. A közönségnek nem volt könnyű dolga, szebbnél szebb képeket böngészve kereshették azokat, amelyekre végül leadták szavazataikat. De a zsűrinek talán még nehezebb volt mérlegelni a sokezernyi kép között, amíg megtalálták azt a hármat, amelyek valóban megérdemlik az elismerést.

Szakmai szempontokat figyelembe véve aztán megszületett a döntés. Az első helyezett 500 000 Ft értékű pénznyereményben részesült, és egy 2 fő részére, 2 éjszakára szóló hotelutalványt is kapott ajándékba. A második és harmadik helyezett pénznyereménye 200 000 Ft, illetve 100 000 Ft volt, és természetesen ők is megkapták az ajándék szállásutalványokat.

Csodáljuk meg a győztes képeket, és azonnal látni fogjuk, miért ezekre a művészi szintű fotókra esett a szakmai zsűri választása!

Fotó: Dr. Hollósi - Simon István
Fotó: Illés Andrea
Fotó: Rácz Brigitta

A közönségdíjas képek leginkább az ősz hangulatát tükrözik, néha barátságos, máskor komor tónusokkal festve, de mindenképp érdekes megvilágításba helyezve a természet szépségét. Íme a három fotó, amelyek a legtöbb szavazatot kapták!

Fotó: Forrai Renáta
Fotó: Mészáros István
Fotó: Nagyné Zsoldos Mária

De a legtöbb nevezés dicséretet érdemel! A varázslatos színek, a jól eltalált kompozíciók és a többrétegű képi történetek arról árulkodnak, hogy a Bors olvasói nyitott szemmel járnak a világban, és minden képességük megvan arra, hogy megragadják a természet ámulatba ejtő pillanatait.

A fotópályázat bizonyára nagyon sokaknak szerzett örömet, nemcsak a szervezőknek és a nyerteseknek.

A játékos verseny lezárulása után már csak egyetlen kérdés maradt nyitva. Minden évszak szép, de vajon melyik a legszebb

