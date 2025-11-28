Fényből szőtt történetek – Magyarország legnagyobb fénykiállítás-sorozata

A 2026. február 01-ig nyitva álló kiállítások összesen több mint 400 fényinstallációt, 1,2 millió izzót és közel 40 kilométernél hosszabb fényfüzér‑hálózatot vonultatnak fel, így a Story of Lights Magyarország legnagyobb léptékű fénykiállítás‑sorozata. A családi vállalkozásként indult DECOLED több mint húsz éve alkot Európa‑szerte; installációi Prágában, Bécsben és Brüsszelben is bemutatkoztak, most pedig először szervezett ilyen léptékű országos sorozatot Magyarországon.

„Büszke vagyok rá, hogy a Story of Lights‑ot öt magyar városba elhoztuk. Minden helyszínnek megvan a maga egyedi története, amelyet a fényen keresztül mesélünk el – játékosan, költőien és emlékezetesen” – fűzte hozzá Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója.

Öt város, öt történet fényben elmesélve:

Pécsen a Fények Elvarázsolt Erdeje a Zsolnay Kulturális Negyedet alakítja át mesebeli fényparkká – több mint 80 installációval, 250 000 izzóval és a negyed ikonikus, 30 méteres kéményének fénydíszével.

Szolnokon a NEFAG Fénypark – A Fényállatok Parkja a Bagolyvár Vadasparkban kínál esti „fényszafarit” több mint 70 fényszoborral és 200 000 izzóval.

Gödöllőn Erzsébet királyné Fénykertje 370 000 izzóval, 12 kilométernyi fényfüzérrel és egy 30 méteres óriáskerékkel ragyogja be a kastély kertjét.

Zalaegerszegen a Fények Falva keretében a Göcseji Falumúzeum hagyományos portái és mesterségei kelnek életre több mint 150 000 izzó fényében.

Fertődön az Esterházy-kastély barokk kertje alakul fénybirodalommá esténként. Több mint 75 installáció, 200 000 izzó és hat kilométernyi fényfüzér kelti életre a kastély parkját.

A fény, a művészet és a történet találkozása

A Story of Lights nem egyszerű fényshow: minden városban helyspecifikus élményt kínál, amely a történelmi örökséget, a természetet és a közösségi tereket kapcsolja össze modern technológiával. A projekt több száz ember munkáját fogta össze – a tervezőktől a kivitelező csapatokig –, és célja, hogy a téli hónapokban is életet és fényt vigyen a városokba.

Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója elmondta: „Magyarország gazdag kultúrában, hagyományban és gyönyörű látnivalókban. A Story of Lights számunkra a fényen keresztül való tisztelgés ezen örökség előtt. Hiszünk abban, hogy installációink nemcsak a helyieket, hanem a turistákat is megszólítják, és lehetőséget adnak arra, hogy az ismerős helyszíneket egészen új megvilágításban lássák.”