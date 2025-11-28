Fényből szőtt történetek – Magyarország legnagyobb fénykiállítás-sorozata

A 2026. február 01-ig nyitva álló kiállítások összesen több mint 400 fényinstallációt, 1,2 millió izzót és közel 40 kilométernél hosszabb fényfüzér‑hálózatot vonultatnak fel, így a Story of Lights Magyarország legnagyobb léptékű fénykiállítás‑sorozata. A családi vállalkozásként indult DECOLED több mint húsz éve alkot Európa‑szerte; installációi Prágában, Bécsben és Brüsszelben is bemutatkoztak, most pedig először szervezett ilyen léptékű országos sorozatot Magyarországon.
„Büszke vagyok rá, hogy a Story of Lights‑ot öt magyar városba elhoztuk. Minden helyszínnek megvan a maga egyedi története, amelyet a fényen keresztül mesélünk el – játékosan, költőien és emlékezetesen” – fűzte hozzá Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója.
A fény, a művészet és a történet találkozása
A Story of Lights nem egyszerű fényshow: minden városban helyspecifikus élményt kínál, amely a történelmi örökséget, a természetet és a közösségi tereket kapcsolja össze modern technológiával. A projekt több száz ember munkáját fogta össze – a tervezőktől a kivitelező csapatokig –, és célja, hogy a téli hónapokban is életet és fényt vigyen a városokba.
Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója elmondta: „Magyarország gazdag kultúrában, hagyományban és gyönyörű látnivalókban. A Story of Lights számunkra a fényen keresztül való tisztelgés ezen örökség előtt. Hiszünk abban, hogy installációink nemcsak a helyieket, hanem a turistákat is megszólítják, és lehetőséget adnak arra, hogy az ismerős helyszíneket egészen új megvilágításban lássák.”
A Story of Lights fénykiállítások mind az öt helyszínen 2025. október 24. és 2026. február 1. között látogathatók. A pontos nyitva tartási idők és részletes információk elérhetők a https://storyoflights.eu/hu/magyarorszag/ weboldalon.
A DECOLED márkáról
A DECOLED családi vállalkozást 1997-ben alapította Vítězslav Poláček, akihez később felesége, Eva Poláčková és fiuk, Vítězslav Poláček is csatlakozott. A cég a Poláček család garázsából indult, mára pedig több mint 60 000 négyzetméteren folyik a dísz- és dekorációs világítás gyártása és raktározása. A több mint ezer köztéri installációval a DECOLED mára a cseh, majd az európai piac meghatározó szereplőjévé vált, és tizenhárom európai országban valósított meg projekteket. További információ: https://www.decoled.eu/hu
