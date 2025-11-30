Ezzel mindenki jól jár

A Gondosóra-felhasználók száma mára meghaladta a 950 ezer főt is, hasznossága pedig vitán felül áll: eddig több mint 76 ezer életmentéshez és több mint 725 ezer hétköznapi segítségnyújtáshoz járulhatott hozzá.
A Magyarország Kormánya által indított Gondosóra program Európa-szinten is páratlan intézkedés a 65 év felettiek biztonsága, jóléte és a róluk való gondoskodás érdekében. De a Gondosóra nemcsak a felhasználók számára jelent éjjel-nappali biztonságot és segítséget, de a hozzátartozók is nyugalomban és annak tudatában lehetnek, hogy szerettük nem marad egyedül, ha baj van.
Fontos, hogy mindez csak akkor érvényes, ha a Gondosórát nem a fiók mélyén tároljuk, hanem aktívan használjuk: a Gondosóra akkor tud segíteni egy gombnyomással (vagy az automatikus esésérzékelő jelzésével), ha 2-3 naponta feltöltjük és rendszeresen kéznél van. Vagyis ne csak átvegyük, használjuk is a Gondosórát: mert életet menthet és hasznos segítségként szolgálhat a mindennapokban! Egy tatabányai hölgy például egy földúton vezetett autójával, amikor belehajtott egy mély gödörbe, és a kocsija megcsúszott egy 3-4 méteres szakadék szélén. A bokrok állították meg, de nem tudta pontosan, hol van. Ekkor a Gondosóra gombját megnyomva kapcsolatba lépett a diszpécserrel, aki a GPS-helymeghatározónak köszönhetően beazonosította a helyzetét, és azonnal segítséget küldött. A hölgy azóta is hálás, és mindig magánál tartja a készüléket. Mint elmondta: „Nem tudom, mi lett volna velem a Gondosóra nélkül.”
Jó hír, hogy a Gondosóra által nyújtott biztonság 2026-ban is folytatódik: a kormányzat a 2026-os költségvetésében is biztosítja a Gondosóra program működéséhez szükséges forrást, mint ahogyan a Gondosóra programra való ingyenes regisztráció is elérhető lesz jövőre is.
