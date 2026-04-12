Velkey György hazudik csillebérci ingatlanjáról – Videó

A tiszás Velkey György, a párt zuglói képviselőjelöltje, Magyar Péter kabinetfőnöke Buda egyik legelőkelőbb részén, Csillebércen egy luxusvilla tulajdonosa. A képviselőjelölt nem tagadja, hogy van ilyen ingatlanja, de miből halmozott fel ekkora pénzt a képviselőjelölt - teszi fel a kérdést a Metropol.
Már lerántották a leplet a Tisza Párt zuglói jelöltjéről, aki bölcsész kisegzisztenciának mutatja magát, de valójában ingatlanmilliárdos. Ráadásul a csillebérci villájának felújítása is több száz millióba került.
A tiszás képviselőjelölt nem tagadta, hogy van ingatlanja Csillebércen.
Igaz, hogy van egy fele ingatlanom Csillebércen, de ez nem luxus és nem villa
– mondta Velkey György. Az utcában sorakoznak a luxusingatlanok, az az ingatlan, amelyről Velkey is beszél, egy 1000 négyzetméteres telken álló, 200 négyzetméteres, panorámás ingatlan. A képek alapján faburkolatok, dupla terasz és skandináv stílus díszíti a "nem luxusvillát". Egy ilyen ingatlanra biztos nem telhet a "bölcsész" Velkey Györgynek.
György! A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát! Azt hiszed elhiszi Neked bárki, hogy egy nyolcadik kerületi lakás árából luxusvillát vettél Budán. Meg a bölcsész fizudból? A testbeszéded és a remegő hangod mindent elárult. Most is megpróbálod átverni a zuglói és erzsébetvárosi embereket. Jobb, ha te hozod nyilvánosságra az igazságot, ne gondold, hogy ilyen könnyen megúszod! Miből lett a luxusvilla, György? Milyen piszkos pénzből fizettétek ki és újítottátok fel fényűzően?
– írja videója alatt az Anonymous Zugló.
