Hatalmas botrányra készül a Tisza, amennyiben elveszti a választást – ez derül ki Magyar Péter volt bizalmasa, a Tisza Párt kiugrott vezetője, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumból – számolt be cikkében az Ellenpont.

Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz - képünk illusztráció Fotó: AFP

A „választásnapi akcióterv” című angol nyelvű dokumentumban arról írnak, hogy fel kell készülniük a vereségre, Magyar Péteréknek már nap közben el kell kezdeniük a csalás narratíváját építeniük, még a szavazás befejezése előtt hamisan győzelmet kell hirdetniük, majd a vereség után zavargásokat kell kezdeni, úgy, ahogyan 2014-ben Ukrajnában, a Majdanon tették – írja a lap.

Az Ellenpont információi szerint erőszakkal, az ukrán hadsereg speciális egysége által kiképzett bértüntetőkkel akarja megpuccsolni a magyar kormányt Zelenszkij. Erről árulkodik egy az interneten keringő videó, amelyben ukrán egyenruhások tartanak eligazítást arról, hogy a Szabadság teret és a Kossuth teret lezárva néhány tízezer tüntető eredményesen szembeszállhat a rendfenntartó erőkkel.

A felvételen szóba kerül, hogy a terek bejáratait le kell zárni és a rendőröket 10 az egy elleni arányban kell megtámadniuk a tüntetőknek, és utána a Parlamentet is elfoglalhatják. Az eligazításon emellett felmerült az is, hogy autógumikat kell felgyújtani, hogy az így keletkező sűrű füst átláthatatlanná tegye a tömeget. Így a hatóságok kevésbé tudják megfigyelni a területet, ami az erőszakos bűncselekmények azonosítását is ellehetetleníti.

Ukrajnából érkezett figyelmeztetés: Zelenszkij erőszakos tüntetéseket fog szervezni

Az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró, Diana Panchenko már hónapokkal ezelőtt arról írt, hogy erőszakos zavargásokat készíthet elő Kijev Magyarországon. A korábbi népszerű televíziós szerint az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket – írta az Ellenpont.

Panchenkót 2020-ban az év újságírójának választották Ukrajnában, 2021-ben pedig a hetedik legbefolyásosabb nő volt az országban.

Az ügy súlyosságát mutatja, hogy amint azt az Ellenpont megírta, Zelenszkij ukrán elnök korábban személyesen is megfenyegette Orbán Viktort, hogy megadja az ukrán katonáknak a címét, akik aztán „elbeszélgetnek vele a saját nyelvükön” – vagyis megölik. Több ukrán katona és elemző pedig Magyarország megszállásával fenyegetőzött.