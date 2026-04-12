Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz

Hatalmas botrányra készül a Tisza, amennyiben elveszti a választást – ez derül ki Magyar Péter volt bizalmasa, a Tisza Párt kiugrott vezetője, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumból – számolt be cikkében az Ellenpont.
A „választásnapi akcióterv” című angol nyelvű dokumentumban arról írnak, hogy fel kell készülniük a vereségre, Magyar Péteréknek már nap közben el kell kezdeniük a csalás narratíváját építeniük, még a szavazás befejezése előtt hamisan győzelmet kell hirdetniük, majd a vereség után zavargásokat kell kezdeni, úgy, ahogyan 2014-ben Ukrajnában, a Majdanon tették – írja a lap.
Az Ellenpont információi szerint erőszakkal, az ukrán hadsereg speciális egysége által kiképzett bértüntetőkkel akarja megpuccsolni a magyar kormányt Zelenszkij. Erről árulkodik egy az interneten keringő videó, amelyben ukrán egyenruhások tartanak eligazítást arról, hogy a Szabadság teret és a Kossuth teret lezárva néhány tízezer tüntető eredményesen szembeszállhat a rendfenntartó erőkkel.
A felvételen szóba kerül, hogy a terek bejáratait le kell zárni és a rendőröket 10 az egy elleni arányban kell megtámadniuk a tüntetőknek, és utána a Parlamentet is elfoglalhatják. Az eligazításon emellett felmerült az is, hogy autógumikat kell felgyújtani, hogy az így keletkező sűrű füst átláthatatlanná tegye a tömeget. Így a hatóságok kevésbé tudják megfigyelni a területet, ami az erőszakos bűncselekmények azonosítását is ellehetetleníti.
Az egyik legismertebb ukrán sztárújságíró, Diana Panchenko már hónapokkal ezelőtt arról írt, hogy erőszakos zavargásokat készíthet elő Kijev Magyarországon. A korábbi népszerű televíziós szerint az ukrán kormány fegyvereseket képez ki, hogy aztán Magyarországra küldje, és tüntetéseken vesse be őket – írta az Ellenpont.
Panchenkót 2020-ban az év újságírójának választották Ukrajnában, 2021-ben pedig a hetedik legbefolyásosabb nő volt az országban.
Az ügy súlyosságát mutatja, hogy amint azt az Ellenpont megírta, Zelenszkij ukrán elnök korábban személyesen is megfenyegette Orbán Viktort, hogy megadja az ukrán katonáknak a címét, akik aztán „elbeszélgetnek vele a saját nyelvükön” – vagyis megölik. Több ukrán katona és elemző pedig Magyarország megszállásával fenyegetőzött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.