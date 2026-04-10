A tiszás választási csalások megakadályozására demokrácia-központot hoznak létre

Dömötör Csaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 19:54
választásTisza Párt
Dömötör Csaba bejelentette: a Fidesz demokrácia-központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására. A politikus szerint beszédes, hogy az elmúlt napokban 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza esetében.

Miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban, demokrácia-központot hoz létre a választási csalások megakadályozására a Fidesz – jelentette be Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba: a Fidesz demokrácia-központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta, a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért, fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre.

Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tisza esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket. 

A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott:

Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző álhírkampányoktól sem riadnak vissza.

Hozzátette, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket. – Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat – húzta alá a képviselő. 

Dömötör Csaba ezért arra kér minden állampolgárt, hogy:

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén:

 [email protected] email címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

 A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe, írja a Magyar Nemzet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
