"Most a jövődről döntesz" - szavazásra buzdít Szentkirályi Alexandra

Megkezdődött az országgyűlési képviselők választása. Hajnal 6-kor az ország 10 047 szavazókörében nyíltak meg az urnák. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

Szentkirályi Alexandra már kora hajnalban videót tett közzé, melyben mindenkit szavazásra buzdít. "30 perc egy rész a kedvenc sorozatodból. Ugyanennyi, hogy elmenj szavazni. Most a jövődről döntesz - szavazz a Fideszre!" - üzente. "Mindenki számít, most te dönthetsz Magyarország jövőjéről!" - hangsúlyozta.