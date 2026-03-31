BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szentkirályi Alexandra: Nem meglepő a tiszások energiaterve, de felháborító

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 14:53
Nagyjából kétmillió forintja bánná a magyar családoknak fejenként Magyar Péterék energetikai tervét – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke rámutatott: Kapitány István szavai is ezt igazolják. Véget vetnének a rezsicsökkentésnek, nem lenne védett ár, sem árréscsökkentés, ráadásul egy külön adónemet is bevezetnének energiafüggetlenségi adó néven.

Amennyiben a Tisza Párt energetikai terve magvalósul, minden magyar családnak nagyjából kétmillió forintja bánná – többek között erről beszélt az Igazság órája kedd reggeli adásában Szentkirályi Alexandra. 

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője azonban emlékeztetett: a hétfőn kiszivárgott dokumentumban feketén-fehéren benne van, hogy hazánknak le kell válnia az olcsó orosz energiáról – ebben viszont semmi újdonság nincs, hiszen már Brüsszelben is számos alkalommal megszavazták, Kapitány István is a napokban pedig egy rendezvényen úgy fogalmazott:

Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb állami beavatkozásra van szükség. Sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árréstopra.

A tervezet szerint tehát véget vetnének a rezsicsökkentésnek, nem lesz védett ár, sem árréscsökkentés, ráadásul egy külön adónemet is bevezetnének „energiafüggetlenségi adó” néven. Utóbbi kapcsán Szentkirályi Alexandra megjegyezte, szerinte egészen pofátlan ez a névadás, sokkal hitelesebb lenne szerinte 

„az orosz olajról való leválás költsége, amit neked kell megfizetned.”

Mint mondta, hiába tagadja a dokumentum valódiságát Magyar Péter, ha nem lennének ilyen terveik, akkor nem szavazták volna meg az ezzel kapcsolatos javaslatokat Brüsszelben, és Kapitány István sem beszélt volt ezekről a témákról konkrétan ugyanígy. 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány Istvánon kívül támadja a rezsicsökkenést Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
