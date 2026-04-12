Orbán Viktor: Magyarország békéje és biztonsága egyetlen szavazaton is múlhat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 15:23
A részvételi arányok igen magasak, ám Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország sorsát egyetlen szavazat is eldöntheti.

"Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni. Ma kell megvédenünk Magyarországot! Ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!" - írta Orbán Viktor legújabb Facebook-videója mellé.

Egyetlen szavazaton is múlhat, hogy az országot háborúba viszik-e és hogy megmarad-e a családok anyagi biztonsága.

