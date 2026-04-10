Orbán Viktor könnyekig hatódott, amikor meglátta, mekkora tömeg fogadta Székesfehérváron

Orbán Viktor országjárása az utolsó hajrában is folytatódik. Hatalmas tömeg gyűlt össze Székesfehérváron, a Városház téren, ahova mindenki azért ment, hogy találkozhasson a miniszterelnökkel. Nagy nevek szólaltak fel az eseményen, köztük Törő Gábor, Pásztor Bálint, Dr. Cser-Palkovics András és Vargha Tamás.
A miniszterelnök tegnap még Debrecenben volt, most Székesfehérvárban hallgatták beszédét a lakosok. A kormányfő a kampány utolsó időszakáról beszélt és arról, hogyan hozza össze az embereket ez az időszak.
