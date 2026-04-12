"Folytatjuk" - üzente Orbán Viktor a választások reggelén

"Köszönöm az eddigi támogatást! Folytatjuk. Ma szavazzunk a Fideszre!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor, aki a szombat este tartott budapesti kampányzáró nagygyűlésen elhangzott beszédének egy részletét is megosztotta videó formájában. Ebben köszönetet mondott az eddigi támogatásért mindenkinek. "Köszönöm, hogy átsegítettek számos nehéz pillanaton. Segítettek meghozni néhány nehéz döntést, és amikor meghoztam azokat, úgy, ahogy azzal megbíztak engem, sosem árultak el, mindig ott voltak mellettem. Mindig megtámogattak" - jelentette ki a Szentháromság téren összegyűlt tömeg előtt.

Kövesd velünk az eseményeket! Megkezdődött az országgyűlési képviselők választása. Hajnal 6-kor az ország 10 047 szavazókörében nyíltak meg az urnák. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.