BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12.

Orbán Viktor elmondta, hogy kik lehetnek a választás legnagyobb vesztesei

országjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 19:37
BékemenetOrbán Viktor
Nem csak nekik van szükségük ránk, nekünk is szükségünk van rájuk. Orbán Viktor elmondta, kik lehetnek a választás legnagyobb vesztesei.

Orbán Viktor országjárása utolsó előtti állomásához érkezett. A miniszterelnök péntek este Székesfehérváron mondott beszédet, ahol zsúfolásig megtelt a Városház tér. A miniszterelnök elmondta, örül, hogy a választás előtt két nappal épp Székesfehérvárra látogathatott, hiszen ide járt annak idején gimnáziumba és szép emlékek fűzik a városhoz. Ahhoz a városhoz, ami ma már a legdinamikusabban fejlődő település az országban. Azonban nem csak a székesfehérvári emberekkel találkozott a miniszterelnök a Városház téren, hanem a határon túliakkal is. Rájuk pedig nagy szükség lesz vasárnap - húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor péntek este Székesfehérváron folytatta országjárását
Forrás: 

Orbán Viktor székesfehérvári országjárásán felszólalt Dr. Pásztor Bálint is, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki elmondta, a magyar embereknek szerencséjük van Orbán Viktorral, mert neki köszönhetően az ország virágzik. 

Olyan időket élünk, amikor józan észre, biztonságra és tapasztalatra van szükség. Olyan ez, mint a hétköznapi életünkben. Ha valami egészségügyi problémánk van, akkor nem egy kuruzslóhoz, hanem egy tapasztalt orvoshoz fordulunk. Ez a tapasztalt államférfi, aki a következő négy évben is Magyarország élén kell, hogy álljon, Orbán Viktor

- hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a vajdasági magyarok egészen biztosan 90 százalék fölött ezt a kormányt fogják támogatni.

A miniszterelnök aláhúzta, 3 millió szavazatra lesz szükségük vasárnap, ez pedig csak a határon túliak szavazataival együtt lehet meg.

Ha van tétje a választásnak valahol ezen a világon, akkor a határon túli területek ehhez a világhoz tartoznak. Mi is sokat veszíthetünk ezen a választáson, de a határon túli magyarok azok, akik igazán sokat veszíthetnek

- húzta alá a miniszterelnök.

Nem csak nekik van szükségük ránk, nekünk is szükségünk van rájuk

Orbán Viktor emlékeztetett hogy volt ez 2010 előtt: a határon túli magyarokat a kormányok nem tekintették a nemzet részének. Ha viszont szeretnénk megvédeni a határon túliakat, akkor nekik erős anyaországra van szükségük

Nem csak nekik van szükségük ránk, nekünk is szükségünk van rájuk. Valljuk be magunk között időnként, a nemzettudatunk néha megbillen, látják, most is vannak olyan pártok, akik a határon túliak ellen kampányolnak. Ez azért van így, mert a határon belüli, és kívüli magyarok olyanok, mint a kenyér bele és a héja. A héja tartja egybe

- zárta gondolatait a miniszterelnök.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
