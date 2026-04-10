Olyan sokan gyűltek össze Székesfehérváron, hogy a tiszásoknak már nem maradt hely

Fergeteges volt a hangulat Székesfehérváron a Városház téren, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet péntek este. A tömegben ott állt Spányi Antal megyéspüspök is, de még egy német zászlót lengető férfi is feltűnt a sorokban, egy valakik hiányoztak csak: a hőbörgő tiszások. Sajnos ők már nem fértek be.

A mi gyűléseink izgalmasak

Orbán Viktor országjárásának állomásain rendszerint feltűnt egy-egy tiszásokból álló csoport, akiktől az sem állt távol, hogy újságírókat lökjenek fel, verjenek fejbe esernyővel, de előfordult olyan is, aki azt sem tudta hány nap van hátra a választásokig.

Volt, hogy bekiabálásokkal próbálták megzavarni a miniszterelnök beszédét, amire Orbán Viktor többször humorosan reagált: az ő gyűléseik unalmasak, a mieink meg izgalmasak, ezért vannak itt - mondta korábban a miniszterelnök.

Ezúttal azonban se híre, se hamva nem volt a zűrkeltő tömegnek, mostanra már úgy tűnik kifáradtak.

Orbán Viktor: "A kampány jó dolog, ilyen sokan különben nem jönnénk össze"

A miniszterelnök a tiszások hiányát azzal magyarázta, hogy Székesfehérvár egy nagyon erős kultúrváros.

Az ország legtöbb városában ilyenkor oldalról-hátulról mindenféle tiszások szoktak óbégatni. És nézzék meg, ez itt nem szokás. Ez egy kultúrváros

- emelte a miniszterelnök, majd így folytatta:

Nyilván ebben a városban is vannak tiszások, csak itt nem szokás elrontani egymás örömét. Ez a mi nagygyűlésünk, és itt Fehérváron nem okoz az embereknek örömöt, ha a másik örömét elronthatják. Fehérváron mi tudjuk, hogy az ünneprontás soha nem okozhat örömöt. Az ünnep erősebb, mint a rontás. Ezért vagyunk mi itt, és ezért nincsenek tiszások

- húzta alá országjárása utolsó előtti állomásán Orbán Viktor.