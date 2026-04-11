„Begyűjtünk pár kézfogást” – Nem akármit csinált Balassagyarmaton Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az Egymillió kézfogás-akció keretein belül ma délelőtt meglátogatta Vác, illetve Balassagyarmat lakóit, hogy többedmagával kezet fogjon velük, és elmondja nekik, hogy Magyarországnak biztonságra és békére van szükség, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás.

Orbán Viktor most megosztott egy képet a közösségi oldalán arról, ahogy éppen sütöget Balassagyarmaton.

Balassagyarmaton piacolunk, és begyűjtünk pár kézfogást. Holnap csak a Fidesz!

– írta a fotóhoz a miniszterelnök.