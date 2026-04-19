Mégsem romlott el a Barátság kőolajvezeték? Ukrajna kész elindítani az olajat

Bár eddig folyamatosan azt hazudták az ukránok, hogy elromlott a Barátság kőolajvezeték, most már készek elindítani az olajszállítást, akár már hétfőtől.
Orbán Viktor a Facebook-oldalára írta ki: "Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.
Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget."
