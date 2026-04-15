Már most nem bírják Magyar Péter stílusát a kommentelők

A Ripost egy korábbi cikkben már beszámolt arról, hogy az elmúlt napokban többször is elfogadhatatlan stílusban beszélt Magyar Péter a jelenlegi köztársasági elnökről. Zugügyvédként hivatkozott rá, de azt is mondta, hogy hallgat, mint az a bizonyos dolog a zacskóban. Szerdán délelőtt a Sándor-palotában fogadta Sulyok Tamás a leendő miniszterelnököt. Magyar Péter mág ez után is remek alkalmat talált arra, hogy szidalmazza az államfőt, közösségi oldalán megjelent posztját azzal kezdte, hogy "Sulyok Tamás méltatlan arra, hogy a magyar nemzet egységét képviselje". Továbbá felszólította, hogy azonnali hatállyal mondon le tisztségéről.

Magyar Péter még a megnyert választás után sem nyugszik. Fenyegetőzve állítja, hogy a kétharmad bármire lehetőséget ad neki és a leendő kormányának

Magyar Pétert irányba tették a kommentelők, besokalltak a stílusától

A bejegyzés több platformon is megjelent, így többek között az X-en is, ahol többen azonnal szóvá tették, hogy talán a megnyert választások után érdemes lenne már kikapcsolni a kampányüzemmódot, és egy kicsit emberibb hangon nyilatkozhatna Magyar Péter. A poszt alatti magyar és angol nyelvű kommentek között szemezgettünk: