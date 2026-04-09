Hűha: Tolvai Reni videója felforrósította a hangulatot

Szó szerint tüzes videóval jelentkezett be Tolvai Reni. Az aranytorkú énekesnő ugyanis legújabb videóklipjének egy részletét osztotta meg rajongóival. A díva hazánk egyik kedvenc női dj-vel, Yaminával közösen hozta létre a Feel the Fire, vagyis Érezd a tüzet című számot. De, ha nem is ezt a nevet adták volna neki, Reni kinézete a klippben bizony önmagától felforrósította volna az alkotást.
A vigaszágról a Nagy Duett döntőjébe jutott énekesnő nem volt szégyenlős a klip forgatásakor: mélyen kivágott felső, bőr szerkók, lakk kabát, magassarkú combcsizma. A hangulat így magától adott volt. Az extra elemek? Csak tovább perzselték az egészet.
Imádom
- írták is neki kommentben új posztját látva, míg egy korábbinál, amellyel szintén a Yaminával közös dalt promótálta, így reagáltak rajongói a látottakra:
Tudtam, hogy ez lesz a legtüzesebb klip.
De Herceg Erika is feltűnt a kommentelők között:
Aztaaa
- írta a vagányságáról szintén híres Megasztár zsűritag és énekesnő.
