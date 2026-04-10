Donald Trump kutatója szerint vezet a Fidesz

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Most pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Az országos, a választásra jogosultak körében végzett felmérés alapján a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi.
A többi párt jóval kisebb arányban szerepel: a Mi Hazánk 7 százalékot, a DK 4,3 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. A választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján jól kirajzolódik, egy hárompárti parlament felállásával számolnak, írja az index.
Az 1000, választásra jogosult magyar állampolgár körében készült felmérés több szempontból is kiemelkedő.
A kutatócég vezetője, John McLaughlin kiemelte, hogy a felmérés statisztikai pontossága 95 százalékos konfidenciaszint mellett +/− 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a magyarországi választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét is.
John McLaughlin szerint azért döntöttek a személyes adatfelvétel mellett, mert a választás közeledtével egyre többen utasították vissza a megkereséseket. Ahogy nőtt a kampány intenzitása, úgy keresték meg a választókat mind gyakrabban különböző médiumok és pártszervezetek, ami érezhetően emelte a válaszmegtagadás arányát – szerintük különösen a Fidesz szavazói körében.
A személyes interjúkra épülő módszer ugyanakkor lehetőséget adott arra, hogy a kutatók elérjék azokat a nehezebben megszólítható választókat is, akiket gyakran „rejtett Orbán-szavazókként” emlegetnek, és akik telefonos felmérésekben kevésbé hajlandók válaszolni. Hasonló jelenséget figyeltek meg egyébként korábban az Egyesült Államokban is, például a 2016-os, 2020-as és 2024-es választások idején, amikor az úgynevezett „rejtőzködő Trump-szavazók” szintén nagyobb arányban maradtak ki az ilyen típusú közvélemény-kutatásokból.
A felmérés egyik legfontosabb következtetése, hogy a választási rendszer sajátosságai – vagyis az országos listás és az egyéni körzetes szavazás kombinációja – miatt a második helyen álló Tisza Párt, illetve Magyar Péter, az ellenzéki párt vezetője a mért 37,3 százalékos támogatottsággal semmiképpen nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz.
A számok azt mutatják, hogy a Fidesz támogatottsága különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol a választók mintegy 80 százalékát maga mögött tudja.
Ezzel szemben a Tisza elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékot ér el, míg a politikailag középen állók körében 46 százalékos támogatottságot tud felmutatni.
Ezért a kutatás értelmezése szerint, amennyiben a jobboldali szavazók továbbra is nagy arányban részt vesznek a választáson, a Fidesz megőrizheti jelenlegi vezető pozícióját. A felmérés arra is rámutatott arra, hogy a Tisza Párt számára nem nevezhető sikeresnek a Mi Hazánk szavazóinak megszólítása. Különösen beszédes, hogy jelenleg a Mi Hazánk szavazóinak 84 százaléka nem támogatja Magyar Pétert, ami tovább szűkíti az átszavazás esélyét.
A felmérés szerint ráadásul Magyar Péter megítélése inkább kedvezőtlen a választók körében. A megkérdezettek 40 százaléka vélekedik róla pozitívan, míg 52 százalékuk inkább negatív véleményt fogalmaz meg. Ez a negatív megítélés korlátozhatja mind Magyar Péter, mind a Tisza Párt további támogatottságának növekedését. A felmérés egyértelmű képet rajzol: a magyar választók várható részvételét figyelembe véve vasárnap három párt juthat be a parlamentbe, ugyanakkor kormányalakításra várhatóan csak a Fidesz lesz képes.
Érdemes felidézni, hogy a McLaughlin & Associates legutóbb február 25. és március 2. között készített közvélemény-kutatást. Az akkori eredmények szerint a választók jelentős része úgy látta, Magyar Péter egy nemzeti ügyben nem a többség álláspontját képviselte. Amikor a kutatásban a választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, a többség elutasító volt: a válaszadók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket, miközben a Fidesz akkor is megőrizte körülbelül hat százalékpontos előnyét.
A kutatócég vezetője, John McLaughlin már egy korábbi beszélgetés során is felhívta a figyelmet egy érdekes jelenségre: az úgynevezett „szégyenlős szavazókra”. Ők azok a választók, akik nem feltétlenül vallják be nyíltan, hogy Orbán Viktor és a Fidesz támogatói, de amikor nem a saját preferenciájukról, hanem a várható győztesről kérdezik őket, gyakran mégis azt mondják, hogy Orbán Viktor fog nyerni.
Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor csütörtökön az Indexnek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a háború kitörése óta folyamatosan válságkezelő üzemmódban működik Magyarország, és ez az állapot várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is fennmaradhat. A miniszterelnök szerint a jövőben Magyarország nem feltétlenül lesz a „legirigyeltebb ország”, de a vasárnapi választások kimenetelét illetően kifejezetten derűlátó, Orbán Viktor úgy fogalmazott: „sok pezsgőt fogunk inni”.
This national survey of eligible voters in Hungary shows that Fidesz holds the lead 42.6% over Tisza 37.3% headed in to Sunday’s national election. The remaining vote is: Our Homeland 7%, DK 4.3%, Two Tail Dog 2.1%, and other parties 0.6%. 2.4% are undecided and 3.7% won’t vote. This survey of 1,000 eligible Hungarian voters is unique that it was just completed on April 7 and was conducted entirely via in person interviews by professional interviewers. It has an accuracy of +/- 3.1% at a 95% confidence interval and reflects the demographics and geographic distribution of a typical voter turnout in Hungarian national elections. The reason that the survey was commissioned to be conducted in person was due to the high refusal rate that increased as election day came closer.
Clearly more and more Hungarian voters were being called by more and more media outlets and party campaign organizations as election day approached and subsequently the refusal rate was increasing, particularly among Fidesz voters. Conducting an in person national survey appears to have captured possible “hidden Orban voters” who may not have wanted to talk with media pollsters. We saw the same phenomena in 2016, 2020 and 2024 in the United States with “hidden Trump voters” who refused to respond to American media polling firms. The major finding of this poll is that under the Hungarian electoral system of voting for a national list and then voting in districts, it appears that in second place at 37.3% Tizsa and Peter Magyar will not have the votes to form a government. Fidesz’s voter base among right of center voters is solid winning 80% among right of center voters. In contrast Tisza wins 69% among left of center voters and 46% among centrist voters.
As long as right of center voters ignore the fake media polls and turnout to vote, Fidesz will maintain its lead. Furthermore, trying to siphon up Our Homeland voters will not work for Tisza. Almost half of Our Homeland voters are right of center, 41%, to only 33% left of center and 84% are now unfavorable to Peter Magyar. Among all voters Peter Magyar is now a net negative. Among all voters, only 40% are favorable to Magyar and the majority, 52%, are unfavorable to Magyar.
This is putting a ceiling on Magyar and Tisza’s vote. The major finding of this poll is clear. With a typical turnout of Hungarian voters this Sunday three parties will qualify for Parliament, but only Fidesz, not Tisza, will be able to form a government. Although this poll was conducted just prior to the recent visit of the American Vice President J.D. Vance and the live phone call from President Trump to Viktor Orban, all the reports that we have seen indicate that this support will help increase and excite Fidesz voters to turnout.
A közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.
Politikai ügyfelei között szerepeltek Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban végzett kutatásokat a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is.
Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. John MacLaughlin a Fordham College-on végzett (BA), és MBA-fokozatot szerzett a Fordham Egyetemen pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. Emellett a MENSA tagja is. John McLaughlin a vezérigazgatója a McLaughlin & Associates cégnek.
Az Index és John McLaughlin között létrejött megállapodás értelmében a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég a 2026-os tavaszi magyarországi választásokig rendszeressen publikált nálunk kutatásokat.
