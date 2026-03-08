"Visszautasítunk mindenféle erőszakot, zsarolást" - Palóc André kiakadt Zelenszkij fenyegetőzésén

Immár 12. alkalommal rendezték meg a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlését. A helyszín ezúttal Debrecen volt, az érdeklődés pedig nem hogy csitult, sőt, nőtt is. Nem csoda, ugyanis a békéért való kiállás minden eddiginél aktuálisabb: már nem csak a szomszédunkban dúl háború, hanem a Közel-Keleten is. Zelenszkij fenyegetései ráadásul testközelbe hozzák a háborús veszélyt. Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője mélységesen elítéli az ukrán elnök szavait.
Minden etikai, diplomáciai, emberi határt átlépve az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij olyat tett, amivel még a támogatói sem tudnak szimpatizálni. Azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, s végső soron a magyar nemzetet, minden határt átlépett. És mindezt miért? Mert Magyarország nem hajlandó a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, és mert úgy véli, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása háborúba sodorna minket is.
Zelenszkij egyre nehezebben viseli a magyarok ellenállását, ezért a napokban azt találta mondani, hogy ha Orbán Viktor továbbra sem szavazza meg az újabb ukrán segélycsomagot, akkor kénytelen lesz átadni a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy ők beszélgessenek el a saját nyelvükön a magyar miniszterelnökkel.
Ez egy nyílt halálos fenyegetés, ami elfogadhatatlan a nemzetközi politikában. És egy ilyen ország akar az unió része lenni.
Palóc André szerint most minden eddiginél fontosabb a béke melletti kiállás.
Mi magyarok visszautasítunk mindenféle ilyen típusú erőszakot, ilyen típusú zsarolást. Hiszen nagyon helyesen a kormányfő világossá is tette, hogy bármilyen zsarolás is van, bármilyen fenyegetés is van, ő ki fog állni a magyar érdekekért
— fogalmazott, majd hozzátette, ezért is fontos, hogy a Nemzeti Petícióval megüzenjük: mi mások konfliktusai miatt nem akarunk többet fizetni.
