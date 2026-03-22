Újabb részletek kerültek ki a háború szörnyűségeiről - Herszonban a szülők fizetnek a menzáért, de sok gyerek nem kap enni az iskolákban

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 23:33
ukrajnaherszon
Látszólag működik a rendszer, valójában sok gyerek éhezik az iskolákban. Ukrajna elfoglalt területein egy online felületet használnak, ahova a szülők befizethetik az ebédet gyermekeiknek, de ezzel sokszor nem jár együtt valós szolgáltatás.

Herszon átmenetileg elfoglalt területein az oroszok bevezettek egy szolgáltatást, amely a gyermekek élelmiszerellátását hivatott átláthatóbbá tenni az iskolákban. Bár a szülők rendszeresen fizetik, a gyermekek sokszor nem kapnak enni – írja a Ripost.

PHOTO: CNS
Fotó: Telegram / CNS

A szülők fizetnek, a gyerekek mégsem kapnak enni

Ukrajna Nemzeti Ellenállási Központja jelentette, hogy a szülők mind egy online szolgáltatóra jelentkeztek, hogy fizethessék a gyermekeik menzáját. A jelentkezést a szülők nem önként végezték, elvileg azért volt erre szükség, hogy az iskolások étkeztetését átláthatóvá tegyék. A rendszer azonban csak látszólag működik, a beküldött pénz felhasználása nem az étkeztetésre fordul.

A középiskolás gyermekek és a felsősök közül sokan nem kapnak enni. Egyes iskolákban egyáltalán nem biztosítanak meleg ételt, de a jelentéseken továbbra is az szerepel, hogy a szolgáltatás működik. A szülők tehát azért fizetik be erre a pénzt, hogy ne kerüljenek a megbízhatatlanok listájára, miközben maguknak kell beszerezni az ételt a gyermekeik számára.

Mindeközben, míg Magyarországon Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy Magyarországot kívül tartsa a háborún, arra szólította fel a magyar szavazókat az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros, hogy szavazzanak Magyar Péterre és ezzel "állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal" - írja az Ellenpont.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu