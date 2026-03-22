Újabb részletek kerültek ki a háború szörnyűségeiről - Herszonban a szülők fizetnek a menzáért, de sok gyerek nem kap enni az iskolákban

Herszon átmenetileg elfoglalt területein az oroszok bevezettek egy szolgáltatást, amely a gyermekek élelmiszerellátását hivatott átláthatóbbá tenni az iskolákban. Bár a szülők rendszeresen fizetik, a gyermekek sokszor nem kapnak enni – írja a Ripost.

Fotó: Telegram / CNS

A szülők fizetnek, a gyerekek mégsem kapnak enni

Ukrajna Nemzeti Ellenállási Központja jelentette, hogy a szülők mind egy online szolgáltatóra jelentkeztek, hogy fizethessék a gyermekeik menzáját. A jelentkezést a szülők nem önként végezték, elvileg azért volt erre szükség, hogy az iskolások étkeztetését átláthatóvá tegyék. A rendszer azonban csak látszólag működik, a beküldött pénz felhasználása nem az étkeztetésre fordul.

A középiskolás gyermekek és a felsősök közül sokan nem kapnak enni. Egyes iskolákban egyáltalán nem biztosítanak meleg ételt, de a jelentéseken továbbra is az szerepel, hogy a szolgáltatás működik. A szülők tehát azért fizetik be erre a pénzt, hogy ne kerüljenek a megbízhatatlanok listájára, miközben maguknak kell beszerezni az ételt a gyermekeik számára.

