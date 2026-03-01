Tessely Zoltán: nagy baj, hogy az ellenzék ukránpárti!

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
2026. március 01.
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen több politikus is részt vett. Köztük Tessely Zoltán is, aki elmondta miért veszélyes az, hogy a Tisza párt beállt Ukrajna és Brüsszel mögé.

A 11. Háborúellenes Gyűlésnek Esztergom adott otthont, amelyen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett, aki elmondta, miért különösen fontos a mai kül- és belpolitikai helyzetben a magyarok kiállása a béke mellett.

Tessely Zoltán szerint azért rendkívül fontos, hogy minél többen részt vegyenek a Háborúellenes Gyűléseken, mert mára már nemcsak a brüsszeli vezetők, de a magyar ellenzék is beállt a háborúpártiak sorába.

Amikor egy tagjelölt ország megteheti azt, hogy elzárja a Barátság Kőolajvezetéket, és az Európai Bizottság vezetői nem egy tagállam mellé állnak, hanem egy háborúban álló ország mellé, és a magyar ellenzék ugyanazt csinálja. Nem a magyar emberek mellé áll, hanem pontosan a brüsszeliták mellé, meg hát Ukrajna mellé. Szerintem akkor nagy a baj. Ilyenkor ki kell állni, és a béke mellett kell kiállni a háború ellen, ezért vagyunk ma itt együtt

– mondta az országgyűlési képviselő, a békepárti álláspont fontosságát kiemelve. 

