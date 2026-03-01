Tessely Zoltán: nagy baj, hogy az ellenzék ukránpárti!

A 11. Háborúellenes Gyűlésnek Esztergom adott otthont, amelyen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett, aki elmondta, miért különösen fontos a mai kül- és belpolitikai helyzetben a magyarok kiállása a béke mellett.
Tessely Zoltán szerint azért rendkívül fontos, hogy minél többen részt vegyenek a Háborúellenes Gyűléseken, mert mára már nemcsak a brüsszeli vezetők, de a magyar ellenzék is beállt a háborúpártiak sorába.
Amikor egy tagjelölt ország megteheti azt, hogy elzárja a Barátság Kőolajvezetéket, és az Európai Bizottság vezetői nem egy tagállam mellé állnak, hanem egy háborúban álló ország mellé, és a magyar ellenzék ugyanazt csinálja. Nem a magyar emberek mellé áll, hanem pontosan a brüsszeliták mellé, meg hát Ukrajna mellé. Szerintem akkor nagy a baj. Ilyenkor ki kell állni, és a béke mellett kell kiállni a háború ellen, ezért vagyunk ma itt együtt
– mondta az országgyűlési képviselő, a békepárti álláspont fontosságát kiemelve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.