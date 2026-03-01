Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dömötör Csaba: Most a legfontosabb kiállnunk a békéért!

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 11:05
békeDömötör Csaba
Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen ismét kiálltak a békepárti emberek a háború ellen. Dömötör Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Brüsszel mindent megtesz a háború fokozása érdekében.

A 11. Háborúellenes Gyűlést Esztergomban rendezték meg. Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő itt mondta el, miért különösen fontos most a háború ellen küzdenünk.

DÖMÖTÖR Csaba
Dömötör Csaba szerint sosem volt ennyire fontos a békéért kiállni. Fotó: Katona Tibor / 

Aki azt a kérdést teszi fel, hogy miért kell most küzdenünk a békéért, az nézze meg azt az Európai Parlamenti határozatot, amelyet most kedden fogadott el a néppárti koalíció

– fogalmazott Dömötör Csaba a Fidesz Európai parlamenti képviselője, majd hozzátette, hogy a Néppárti koalícióban minden benne van,  ami garancia arra, hogy szintlépés történjen a háborúban. Például az, hogy fokozzák a pénzügyi támogatást a tagországok. Annak érdekében, hogy még több katonai eszközt lehessen küldeni.

Dosszié

Tovább a dossziéra


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu