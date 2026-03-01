Szentkirályi Alexandra: Ukrajna jelenleg is zsarolja Magyarországot!

A budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen bátran vállalta véleményét Magyar Péterékről, akikről elmondta, nem kérdés kinek az oldalán állnak.

Szentkirályi Alexandra szerint az olaj ügy kapcsán is kiderült, a Tisza melyik oldalán áll. Fotó: Gáll Regina / MW

Szentkirályi Alexandra: Zelenszkij nem technikai probléma miatt zárta el a Barátság vezetéket

A budapesti Fidesz elnöke az olajblokáddal kapcsolatban elmondta, hogy mára már nyilvánvalóvá vált, Zelenszkij politikai okokból gátolja, hogy orosz kőolaj érkezzen Magyarországra. Ezzel pedig veszélyezteti az ország energiabiztonságát.

Ukrajna, csak hogy tisztában legyünk ezzel, jelenleg is zsarolja Magyarországot!

– mondta Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette, az is látszik, hogy igenis itt van vaj a fejükön az ukránoknak, hiszen amikor a szlovák és a magyar kormányfő azt mondja, hogy engedjenek be oda egy független tényfeltáró bizottságot a két ország részéről, ami meg tudja vizsgálni, hogy igaz-e abból valami, hogy esetleg technikai, műszaki akadálya van annak, hogy nem jön a kőolaj, akkor azt Ukrajna nem hagyja.

Tehát ez azért velem azt mondatja, hogy nem arról van szó, hogy technikai akadályok vannak, hanem arról, hogy ez egy szándékos fellépés Magyarország energiabiztonságával szemben

– figyelmeztetett.

Mivel a zsarolás ereje nem csökkent, Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, hogy a legfontosabb energetikai intézményeket katonai védelem alá helyezi.

A Tisza hallgat az olaj ügyben

Mióta Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket a Tisza párt egyik embere sem emelet fel ez ellen a hangját. Szentkirályi Alexandra szerint ebből kiderül, hogy ők valójában melyik oldalon is állnak.

Ők oldalt választottak. Tehát, a hallgatás az egy mindennél erősebb állásfoglalás Magyar Péterék részéről, mégpedig az ukránok és a brüsszeli szempontok mellett

– mondta a budapesti Fidesz elnöke.

Azok a képviselők, Magyar Péter képviselői, akiknek az lenne a dolguk, hogy a magyar embereket képviseljék, egy árva szóval nem tiltakoznak ez ellen. Tehát szerintem, ha valami, akkor ez mindenki számára világossá teheti, hogy ki hol áll ezen a térképen. Magyar Péterék állnak Ukrajna és Brüsszel szempontjai mellett és a nemzeti kormány áll a magyar emberek mellett

– zárta gondolatait.