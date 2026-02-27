Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Barátság kőolajvezeték: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni!

Ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 20:02 / FRISSÍTÉS: 2026. február 27. 20:02
Barátság kőolajvezetékSzlovákia
Pénteken Orbán Viktor és Robert Fico telefonon egyeztetett a kőolaj szállítás leállításának helyzetéről. Ugyanis Szlovákia is ugyanabban a helyzetben van, mint hazánk, oda sem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A szlovák kormányfő ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok ezzel megszegik az EU-val kötött szerződésüket.

Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, így sem Magyarországra, sem pedig Szlovákiába nem érkezik orosz olaj. Emiatt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel telefonon kötött egy megállapodást a szlovák kormányfővel, miszerint egy vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába, hogy annak tagjai kiderítsék valójában milyen állapotban van a vezeték. Ugyanis egyre biztosabb, hogy olajblokkolás oka egy politikai döntés, nem pedig a vezeték ért korábbi dróntámadás. 

barátság kőolajvezeték.
Orbán Viktor pénteken megállapodást kötött Robert Ficoval a Barátság kőolajvezeték helyzetével kapcsolatban (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Barátság kőolajvezeték: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni!

Robert Fico a X-en reagált arra, hogy péntek reggel telefonon egyeztettet Orbán Viktorral a kőolajvezeték miatt kialakult helyzetről. 

A szlovák kormányfő is megerősítette azt, hogy a Barátság vezeték megfelelően működik, ezért annak elzárása pusztán egy ukrán politikai döntés következménye. Ráadásul Ukrajna folyamatosan csak ígérget az újraindítással kapcsolatban. 

 Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is elhalasztja a szállítási határidőket

– írta Robert Fico a közösségi oldalán, ahol ő is beszámolt a közös munkacsoport létrehozásáról, akik a helyszínen fogják ellenőrizni, mi a valóság

A szlovák kormányfő bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok szerződést szegnek a Barátság kőolajvezeték leállításával, ugyanis az európai társulási megállapodás 276. cikkelye szerint Ukrajna nem veszélyezteti a Európai Uniós tagországok energiabiztonságát.

Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni. Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz

– fogalmazott, majd úgy folytatta, a Slovnaft által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az övék. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem orosz olaj – joguk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottak és kifizettek.

Orbán Viktor az üggyel kapcsolatban leszögezte, hogy az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani, főleg, hogy tudják  a vezeték működőképes. 

Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!

– írta a közösségi oldalán a magyar miniszterelnök, aki miután egyeztetett Robert Ficoval, majd felszólította Zelenszkijt, hogy engedje be a vizsgálóbizottságot Ukrajnába. 

(Ripost)

 

