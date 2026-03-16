Szijjártó Péter: Egyenesen Brüsszelből

Brüsszelből jelentkezett a közösségi oldalán Szijjártó Péter, ahol a külügyminiszteri tanácsülés zajlik. A külgazdasági és külügyminiszter a videójában elmondta, éppen véget ért az első napirendi pont Ukrajnáról, amely - mint mondta -, nagyon durva volt.

Ezt mondta el Szijjártó Péter

Tizenegy éve ülök a külügyminiszterek közt, de ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkoztam, mint most, a mai napon. A német külügyminiszter nyíltan, abszolút mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot, arra az esetre, hogy ha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben. Azt várta el gyakorlatilag, hogy viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, viseljük el az olajblokádot, azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, azonnal fogadjuk el a szankciókat. Mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek

- részletezte Szijjártó Péter, hozzátéve, ezeket a következményeket szerinte mindenki el tudja képzelni, hiszen a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen születtek meg a döntések születtek az európai háborúról, és ez az az a tengely, amely a leginkább dolgozik azért, hogy a Tisza nyerje a választásokat.