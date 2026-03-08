Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szenzációs győzelem: ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza csúnyán lebőgött

kazincbarcikán
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 21:27
fideszkaló attilagyőzelem
Kazincbarcikán csak harmadik a Fidesz! – harangozta be felvezető cikkét a 444.hu. A végén simán nyert a kormánypárti jelölt, a Tisza pedig utolsó lett.

Óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, ám saját bevallása szerint erősen a Tisza Párt támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila. 

 

A 444.hu szombaton nagy cikkben mutatta be a körzetet és annak jelentőségét. A cikknek már a címe is árulkodó volt, a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben. 

Más portálokon is arról lehetett olvasni, hogy a kazincbarcikai választás jó felmérő az országgyűlési előtt. 

Nos, valóban így van, ugyanis Kaló Attila Menczer Tamás bejegyzése szerint megnyerte a kerületet, ezzel 16 év után először hozott el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a Fidesz-KDNP! 

Mindez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurráhangulatnak. 

Nem sokkal később maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is megszólalt a győzelemről a Facebook-oldalán:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu