Szenzációs győzelem: ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza csúnyán lebőgött

Óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, ám saját bevallása szerint erősen a Tisza Párt támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.

A 444.hu szombaton nagy cikkben mutatta be a körzetet és annak jelentőségét. A cikknek már a címe is árulkodó volt, a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben.

Más portálokon is arról lehetett olvasni, hogy a kazincbarcikai választás jó felmérő az országgyűlési előtt.

Nos, valóban így van, ugyanis Kaló Attila Menczer Tamás bejegyzése szerint megnyerte a kerületet, ezzel 16 év után először hozott el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a Fidesz-KDNP!

Mindez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurráhangulatnak.

Nem sokkal később maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is megszólalt a győzelemről a Facebook-oldalán: