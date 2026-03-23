Salacz László a kecskeméti országjáráson: "Mi kétszer annyian vagyunk, mint a tiszások voltak"

kecskemét
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 19:41 / FRISSÍTÉS: 2026. március 23. 19:46
Békemenetországjárás
A képviselő hatalmas tömeg előtt mondta el gondolatait.

"Az ellenfél hangos, kiabál, mert nincs más eszköze, csak a zajkeltés és a zavarkeltés. De ahogy tegnap, tegnapelőtt, és az országjárás minden helyszínén, úgy ma is bebizonyosodott, hogy mi vagyunk a többség" - üzente az országjárás kecskeméti helyszínén Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője az egybegyűlteknek, felszólítva a tömeget: ne hagyjuk, hogy politikai kalandorok veszélyeztessék az eredményeinket! 

Salacz László
Fotó: MW

Salacz azt is aláhúzta: vidéken az ember egyszerűen és világosan gondolkodik: "Ami működik, azt nem dobja el, amit elért, nem teszi kockára, amit felépített, mindenáron megtartja. Mert gondol a holnapi napra. Úgy látszik, most megint nekünk kell észnél lennünk!" - hangsúlyozta a politikus.

Mutassuk meg együtt április 12-én, hogy az összefogás és a szeretet ereje mindenféle provokációnál és gáncsoskodásnál erősebb

 - emelte ki! 

Rengetegen érkeztek az országjárás kecskeméti helyszínére
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mi kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak

 - árulta el a politikus arra utalva: korábban Magyar Péter és a Tisza Párt is tartott nagygyűlést Kecskeméten, de az jóval kevesebb embert vonzott, mozgósított.

Az országjárás nem ér véget Kecskeméten!

Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu