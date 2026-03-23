Salacz László a kecskeméti országjáráson: "Mi kétszer annyian vagyunk, mint a tiszások voltak"

"Az ellenfél hangos, kiabál, mert nincs más eszköze, csak a zajkeltés és a zavarkeltés. De ahogy tegnap, tegnapelőtt, és az országjárás minden helyszínén, úgy ma is bebizonyosodott, hogy mi vagyunk a többség" - üzente az országjárás kecskeméti helyszínén Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője az egybegyűlteknek, felszólítva a tömeget: ne hagyjuk, hogy politikai kalandorok veszélyeztessék az eredményeinket!

Salacz László

Salacz azt is aláhúzta: vidéken az ember egyszerűen és világosan gondolkodik: "Ami működik, azt nem dobja el, amit elért, nem teszi kockára, amit felépített, mindenáron megtartja. Mert gondol a holnapi napra. Úgy látszik, most megint nekünk kell észnél lennünk!" - hangsúlyozta a politikus.

Mutassuk meg együtt április 12-én, hogy az összefogás és a szeretet ereje mindenféle provokációnál és gáncsoskodásnál erősebb

- emelte ki!

Rengetegen érkeztek az országjárás kecskeméti helyszínére

Mi kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak

- árulta el a politikus arra utalva: korábban Magyar Péter és a Tisza Párt is tartott nagygyűlést Kecskeméten, de az jóval kevesebb embert vonzott, mozgósított.