Salacz László a kecskeméti országjáráson: "Mi kétszer annyian vagyunk, mint a tiszások voltak"

"Az ellenfél hangos, kiabál, mert nincs más eszköze, csak a zajkeltés és a zavarkeltés. De ahogy tegnap, tegnapelőtt, és az országjárás minden helyszínén, úgy ma is bebizonyosodott, hogy mi vagyunk a többség" - üzente az országjárás kecskeméti helyszínén Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője az egybegyűlteknek, felszólítva a tömeget: ne hagyjuk, hogy politikai kalandorok veszélyeztessék az eredményeinket!
Salacz azt is aláhúzta: vidéken az ember egyszerűen és világosan gondolkodik: "Ami működik, azt nem dobja el, amit elért, nem teszi kockára, amit felépített, mindenáron megtartja. Mert gondol a holnapi napra. Úgy látszik, most megint nekünk kell észnél lennünk!" - hangsúlyozta a politikus.
Mutassuk meg együtt április 12-én, hogy az összefogás és a szeretet ereje mindenféle provokációnál és gáncsoskodásnál erősebb
- emelte ki!
Mi kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak
- árulta el a politikus arra utalva: korábban Magyar Péter és a Tisza Párt is tartott nagygyűlést Kecskeméten, de az jóval kevesebb embert vonzott, mozgósított.
Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.