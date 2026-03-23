Kecskemét a következő állomás: itt nézheted élőben Orbán Viktor országjárását

Kecskemétre érkezik Orbán Viktor országjárása, mely a múlt héten is hatalmas sikert aratott. Eddig minden állomáson hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, várhatóan így lesz ez ma is, a Főtéren. Noha az eseményekről a BorsOnline is részletesen beszámol, aki élőben, online szeretné követni a történéseket, az itt megteheti:
Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.