Vajon Radnai Márkot miért nem vitte magával Magyar Péter a "drogtesztre"?

Miután Magyar Péter hosszas várakozás után csináltatott egy drogtesztet, amiről persze később kiderült, hogy kamu, sokakban felmerült az a kérdés, hogy a Tisza párt vezérének a legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk miért nem tartott vele, hiszen egyre súlyosabb a tiszás drogbotrány...

Fotó: Máté Krisztián / ripost

Vélhetően Radnai Márk drogtesztje azért maradt ki Magyar Péter bécsi meséjéből, mert a Tisza esztergomi jelöltjének van bőven titkolni valója. Egy hangfelvételen Radnai egyszer csak fel tesz egy kérdést, ami így szól:

Be kéne LSD-zni, igaz?

– mondta a tiszás alelnök és képviselőjelölt, majd ezek után egy nyers megjegyzést is tett a drogokkal kapcsolatban. Radnai arról is beszélt, hogy LSD hatása alatt „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”.

A beszélgetés legsokkolóbb pontja a vége, amikor Radnai gyűlölködve és undorodva utal arra, hogy miközben be van drogozva, neki valahol felelősségteljes munkát kellene végeznie.

Magyar Péter kamu drogtesztet csináltatott

A Tisza párt elnöke egészen Bécsig utazott azért, hogy az oly régóta várt drogtesztjét megcsináltassa. Azonban arról hamar kiderült, hogy az egész csak egy színjáték volt, ugyanis az a "Medizin am Markt" nevű magánrendelő, ahova Magyar ment az nem egy „hitelesített laborban” és maga az intézet nincs is regisztrálva. Ráadásul a Tisza vezére annyira csak a látszatra adott, hogy arra sem figyelt, a rendelő valójában SCHLAFLABORKÉNT működik, tehát ott elsősorban alvásproblémákat kezelnek.

Az az orvos, Dr. Martin Hasenzagl aki a tesztet végezte pedig nem is szokott ilyesmivel foglalkozni, hiszen az alvásproblémák kezelése a szakterülete. Ez az elsődleges amivel foglalkozni szokott. Emellett pedig egy háziorvos EKG-t készít, vérnyomás-beállítást végez, sebeket lát el. Valamint nem elhanyagolható tény az sem, hogy "telemedicina" szakértőkéként nevezi magát arra hivatkozva, hogy a mesterséges intelligenciát is megkérdezi, amikor a betegekkel foglalkozik.

Ahol Magyar Péter járt, az nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, ahogy ő hazudta. Sőt, az az orvos, akinél járt, a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel. Megint egy nagy színházat látunk

– hívta fel követői figyelmét Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, aki egy szembesítő videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben lebuktatta Magyar Pétert.

