Orbán Viktor: Valóság vs. digitális blöff

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában bevallotta, az országjárás kaposvári állomásán elfáradt, "hosszú volt ez a kaposvári kaland". Ezután a Tiszára is kitért, így fogalmazott:

Az egy digitális blöff, mi meg egy valóságos közösség vagyunk.

Mint azt megírtuk, Orbán Viktor elképesztően sok ember előtt mondott beszédet a kaposvári Békemeneten, ma pedig Egerben zajlik az országjárás.