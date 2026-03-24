Orbán Viktor: Sem ukrán, sem Tiszás bennünket soha nem fog megfélemlíteni

Orbán Viktor országjárása március 24-án nagykanizsai állomásához érkezett. A miniszterelnök Nagykanizsán az Erzsébet téren tart beszédet, amire már egy óriásira duzzadt tömeg várakozott órák óta. Korábbi cikkünkben már megosztottuk az előadást, ahol végig követhetitek Orbán Viktor beszédét. Most pedig részletesen is feldolgozzuk a kormányfő beszédét. A rendezvényt megelőzően a nagykanizsaiak is meneteltek a békéért.

Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban

– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.

A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegennivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.

Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

„Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egységesen ki kell állni.

A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek

– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.

„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.

Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.

Hozzátette: a kormány nemcsak visszaállította a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdte a 14. havi rendszer kiépítését is. Arról is beszélt, hogy Magyarország családbarát országot épít, és nem engedi, hogy a családokat gúny tárgyává tegyék. Mint mondta,

az apa férfi, az anya nő, ebben nincs vita.

Felidézte, hogy megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és azokat az édesanyákat, akik legalább két gyermeket nevelnek, adómentessé tették, mert – mint fogalmazott – a családokat az anyák tartják össze.