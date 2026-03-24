Orbán Viktor: Sem ukrán, sem Tiszás bennünket soha nem fog megfélemlíteni

Orbán Viktor országjárása március 24-án nagykanizsai állomásához érkezett. A miniszterelnök Nagykanizsán az Erzsébet téren tart beszédet, amire már egy óriásira duzzadt tömeg várakozott órák óta. Korábbi cikkünkben már megosztottuk az előadást, ahol végig követhetitek Orbán Viktor beszédét. Most pedig részletesen is feldolgozzuk a kormányfő beszédét. A rendezvényt megelőzően a nagykanizsaiak is meneteltek a békéért.
Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban
– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.
A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegennivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.
Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.
„Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egységesen ki kell állni.
A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek
– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.
„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.
Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.
Hozzátette: a kormány nemcsak visszaállította a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdte a 14. havi rendszer kiépítését is. Arról is beszélt, hogy Magyarország családbarát országot épít, és nem engedi, hogy a családokat gúny tárgyává tegyék. Mint mondta,
az apa férfi, az anya nő, ebben nincs vita.
Felidézte, hogy megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és azokat az édesanyákat, akik legalább két gyermeket nevelnek, adómentessé tették, mert – mint fogalmazott – a családokat az anyák tartják össze.
A miniszterelnök a munkaalapú gazdaság fontosságát is hangsúlyozta: nem segélyalapú rendszert akarnak, hanem azt, hogy mindenkinek legyen munkája. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célja, hogy a következő ciklus végére ez a szám elérje az 5 milliót, miközben az átlagbér az egymillió forint lesz.
A fiatalok helyzetéről szólva kijelentette: ma Magyarországon a legkönnyebb saját otthonhoz jutni. Felidézte Nagy Imre újratemetését, ahol úgy fogalmazott, a hatodik koporsóban az ő következő húsz évük is ott fekszik. Most azt üzente a fiataloknak:
ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik.
„Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, hogyha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.
Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék a pénzüket Ukrajnába
– emelte ki a kormányfő. Elmondta, a következő négy évben számolni kell a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus következményeivel egyaránt.
„Óriási bravúr, hogy a közel-keleti konfliktus és az ukrán olajblokád ellenére képesek voltunk alacsonyan tartani a rezsiárakat, illetve be tudtunk vezetni egy árstopot az üzemanyagra” – jelentette ki Orbán Viktor. Kijelentette, emellett az iráni konfliktus következményeként a közeljövőben újabb migrációs hullámra kell számítani Európában.
Tudni kell nemet mondani a háborúból való kimaradásra, és az illegális bevándorlásra is. Ebben a pillanatban tapasztalatra és biztonságra van szükségünk, és jelenleg a Fidesz az egyetlen biztos választás
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor rámutatott: a hosszú ideje tartó kormányzás nem gyengíti, hanem éppen erősíti őket, hiszen a mostani helyzetben tapasztalatra van szükség, és anélkül nem lehet megfelelni az előttünk álló kihívásoknak.
A kormányfő arról is beszélt, hogy olyan korszakot élünk, amikor a biztonság a legfontosabb érték, ezért ezt kell szem előtt tartani a döntéseknél. Hangsúlyozta, hogy
jelentős erők mozdultak meg Magyarország ellen, ezért különösen fontos az éberség.
A kormányfő köszönetet mondott az eddigi támogatásért, megjegyezve, hogy ő is ember, és fontos számára a bizalom.
Úgy fogalmazott: az elmúlt évek eredményei alapján nincs ok arra, hogy abbahagyják. Szerinte az országnak olyan miniszterelnökre van szüksége, aki elkötelezett a nemzeti ügyek iránt.
A jelenlévőket arra biztatta, hogy az előttük álló 19 napban tegyék oda magukat, hogy április 12-én jelentős győzelmet arathassanak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.