BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Sándor, Ede névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fáklyák fénye borította be a tömeget – lélegzetelállító látvány fogadta Orbán Viktort

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 20:06 / FRISSÍTÉS: 2026. március 18. 20:19
Orbán Viktort ismét elképesztő tömeg várta Dunaújvárosban.

Kaposvár és Eger után Dunaújvárosban folytatódott Orbán Viktor országjárása. Ahogy az elmúlt két napon, így ma is hatalmas tömeg várta a miniszerelnököt, teljesen megtelt a Dózsa György tér. Ahogy besötétedett, az emberek fáklyákat gyújtottak, amely lenyűgöző látványt nyújtott.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: "Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg a április 12-én a háborúellenes szövetségünket".
 

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

Csütörtökön Brüsszelben EU-csúcs lesz. Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egy havi keresetüket. Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni! Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg a április 12-én a háborúellenes szövetségünket - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
