Fáklyák fénye borította be a tömeget – lélegzetelállító látvány fogadta Orbán Viktort

Kaposvár és Eger után Dunaújvárosban folytatódott Orbán Viktor országjárása. Ahogy az elmúlt két napon, így ma is hatalmas tömeg várta a miniszerelnököt, teljesen megtelt a Dózsa György tér. Ahogy besötétedett, az emberek fáklyákat gyújtottak, amely lenyűgöző látványt nyújtott.

Csütörtökön Brüsszelben EU-csúcs lesz. Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egy havi keresetüket. Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni! Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg a április 12-én a háborúellenes szövetségünket - hangsúlyozta a miniszterelnök.

