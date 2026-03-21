Orbán Viktor országjárása: Mindenhol mi vagyunk többen!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 17:03 / FRISSÍTÉS: 2026. március 21. 17:15
Úgy tűnik, Miskolcon mindenki Orbán Viktorra kíváncsi, ellepték az érdeklődők a Szent István teret.
Hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását, eddig minden állomáson gigantikus tömeg hallgatta meg élőben a miniszterelnök beszédét. Miskolcon is ez a nap fő eseménye, a Szent István tér megtelt, Orbán Viktor rengeteg ember előtt mond beszédet.

Orbán Viktor Országjárás Miskolc 2026.03.21.
Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Miskolc mindig ott volt a frontvonalban

„Voltunk már sokan Miskolcon, 1989-ben találkoztunk itt először, tele volt a kultúrház. Azért jöttünk össze akkor, hogy véget vessünk a kommunizmusnak, megteremtsük a szabad Magyarországot, haza küldjük a szovjet csapatokat, és Magyarország méltó legyen régi nagy híréhez. Miskolc mindig ott volt a frontvonalban. Örülök, hogy újra itt lehetek” – kezdte felszólalását Orbán Viktor.

A kormányfő azt mondta, megpróbálják elhitetni velünk, hogy nem nemzeti kormányra van szükség, 

de mi ezt nem hisszük el.

Hozzátette: 

a Békemenet mindent megváltoztatott.

Olyan sokan voltunk, hogy mindenki megérezte a győzelem leheletét. Mint mondta, eszébe jutott egy régi történet. Deák kalapját egy fiatal képviselő elvitte, aki azt mondta, körülbelül akkora a fejünk. Deák erre azt mondta, körül lehet, de belül nem. „Ennyit az ellenfeleinkről” – tette hozzá a miniszterelnök.

A miniszterelnök elmondta, hogy 

mindenhol rengetegen vannak és mindenhol készen állnak a győzelemre.

Kitért arra, hogy Miskolc 1990-ben egy lepukkant szocialista várossá vált, azonban a város ma Magyarország egyik legfontosabb ipari központja. – Miskolc visszanyerte a régi rangját – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy nem csak ipart fejlesztettek, készen állnak arra, hogy Miskolc a történelmi arcát is meg tudja mutatni. Ezért mindent meg fognak tenni, hogy a diósgyőri vár beruházása úgy fejeződjön be, hogy az egész világ a csodájára járjon.

Orbán Viktor köszönetet mondott azoknak, akik eljöttek a gyűlésre. Hozzátette: biztos vannak olyanok is a tömeg szélén, akik nem a híveik, csak érdeklődők, de majd a támogatóik lesznek később. De biztos benne, hogy a tiszások közül is vannak megszeppent provokátorok a tömegben, de nekik is van mondanivalója.

 

Sosem szabad elfelejteni, hogy a mi testtartásunk ebben a küzdelemben csak a szeretet és az összefogás lehet. – Mi így harcolunk – tette hozzá. Majd a tiszásoknak azt üzente: ne engedjék, hogy az indulat megkeményítse a szívüket.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Az országjárás miskolci állomásán ez történt:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
