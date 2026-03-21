Újabb fotók jöttek, ilyen elképesztő siker az országjárás miskolci állomása

Mint azt megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol rendre tömegek hallgatták élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, a körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére. Miskolcon is hihetetlenül nagy az érdeklődést, ezt fotóink is bizonyítják!

Hollósy András, a város KDNP-s alpolgármestere, és a Fidesz-KDNP egyik helyi országgyűlési képviselője is megszólalt. Hollósy András arról beszélt, a tiszások ukrán pólóban tapsikolnak, ebből azonban nem kérnek Miskolcon sem. A képviselőjelölt azt mondta, a kormány reményt adott Miskolcnak.

Erősödő közbiztonságot, megújuló turisztikai attrakciók, a fiatalok helybenmaradását célzó, és a szépkorúakat segítő intézkedéseket hoztak. Mint mondta, mindig jó ide haza jönni. A Tisza Párt azok rezsijét akarják sokszorosára emelni tájékoztatása szerint, akik sokszor kétszer annyit dolgoztak, mint sokan mások. Hozzátette: ezt nem fogják hagyni. Emlékeztetett: a tiszások előszeretettel csenték el a mai rendezvény szórólapjait, de ez nem jött be nekik, mert sokkal többen vannak, mint Magyar Péter városban tartott rendezvényén.

"Ami most kockán forog, az Magyarország békéje"

Csöbör Katalin, a Fidesz-KDNP miskolci országgyűlési képviselője elmondta, hogy a város 16 év alatt óriási fejlődésen ment keresztül. Mint jelezte, rengeteg munka van mögöttük, de rengeteg munka van még előttük is.

– Ami most kockán forog, az Magyarország békéje és a magyar családok biztonsága. Amikor Brüsszelben születnek döntések, akkor a magyar emberek akarata háttérbe szorul – fogalmazott. Csöbör Katalin szerint, amit most a Tisza Párt művel, az a magyar szabadságharcos hagyomány meggyalázása. Mi meg fogjuk védeni a nemzeti önrendelkezésünket Magyarországon és Miskolcon is és nem engedünk a '48-ból – húzta alá.