Újabb fotók jöttek, ilyen elképesztő siker az országjárás miskolci állomása

Mint azt megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol rendre tömegek hallgatták élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, a körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére. Miskolcon is hihetetlenül nagy az érdeklődést, ezt fotóink is bizonyítják!
Hollósy András, a város KDNP-s alpolgármestere, és a Fidesz-KDNP egyik helyi országgyűlési képviselője is megszólalt. Hollósy András arról beszélt, a tiszások ukrán pólóban tapsikolnak, ebből azonban nem kérnek Miskolcon sem. A képviselőjelölt azt mondta, a kormány reményt adott Miskolcnak.
Erősödő közbiztonságot, megújuló turisztikai attrakciók, a fiatalok helybenmaradását célzó, és a szépkorúakat segítő intézkedéseket hoztak. Mint mondta, mindig jó ide haza jönni. A Tisza Párt azok rezsijét akarják sokszorosára emelni tájékoztatása szerint, akik sokszor kétszer annyit dolgoztak, mint sokan mások. Hozzátette: ezt nem fogják hagyni. Emlékeztetett: a tiszások előszeretettel csenték el a mai rendezvény szórólapjait, de ez nem jött be nekik, mert sokkal többen vannak, mint Magyar Péter városban tartott rendezvényén.
Tényleg elképesztő, mennyien gyűltek össze ma is!
Csöbör Katalin, a Fidesz-KDNP miskolci országgyűlési képviselője elmondta, hogy a város 16 év alatt óriási fejlődésen ment keresztül. Mint jelezte, rengeteg munka van mögöttük, de rengeteg munka van még előttük is.
– Ami most kockán forog, az Magyarország békéje és a magyar családok biztonsága. Amikor Brüsszelben születnek döntések, akkor a magyar emberek akarata háttérbe szorul – fogalmazott. Csöbör Katalin szerint, amit most a Tisza Párt művel, az a magyar szabadságharcos hagyomány meggyalázása. Mi meg fogjuk védeni a nemzeti önrendelkezésünket Magyarországon és Miskolcon is és nem engedünk a '48-ból – húzta alá.
– Nem dilettáns szédelgőkre van szükségünk. Nekünk folytatnunk kell a magyar nemzeti érdekérvényesítést – mondta.
Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatott: nem itt tervezte a szombat délutánt, de azt hallotta, hogy Magyar Péter arra buzdítja a híveit, hogy balhézzanak. Így mégis ide jött. Úgy fogalmazott: „mi fideszesek mindig össze tartunk a bajban”. Hozzátette: minden magyart megvédenek, és Orbán Viktort is meg fogják védeni.
Bejelentette: április elsejétől Miskolc tömegközlekedési bérleteit elfogadják az összes MÁV-os járaton, a borsodiak bérletét pedig elfogadják Miskolcon.
A tárcavezető elmondta, a választások tétje a biztos, szemben a bizonytalansággal. A világ változóban, bajban van. Egy ilyen helyzetben pedig a Fidesz a biztos választás. Azt mondta, április 12-én nem népszavazás lesz az elmúlt 16 évről, hanem mindenki a saját maga sorsáról, az életéről dönt.
Arról is beszélt, azért kell Orbán Viktorra szavazni, mert ő az egyetlen magyar politikus, aki az elmúlt 40 évben mindig a magyarok mellé állt. Azt is mondta, a világ rossz irányba halad, és minden magyar család a veszélyek, a háborúk korába lépett.
Lázár János elmondta, hogy a Fidesz a biztos választás, de a győzelem még nem biztos. Majd azt kérte, hogy mindannyian álljanak Orbán Viktor mellé, hogy legyen elég ereje megvédeni Magyarországot.
Szükségünk lesz mindenkire – tette hozzá. A miniszter szerint Magyar Péter Brüsszel embere, a magyarok embere pedig Orbán Viktor.
