„Legyünk ott minél többen” – tovább dübörög az országjárás, mutatjuk, ma hol találkozhatsz Orbán Viktorral

Mint ismeretes, hatalmas sikerrel zajlik Orbán Viktor országjárása, a héten mások mellett Kecskeméten és Esztergomban is hatalmas tömeg várta. Hétvégén sincs megállás, a szombaton Pécelre látogatott el a miniszterelnök, vasárnap pedig Békéscsabán lesz látható.

Orbán Viktor Pécelen

Békéscsabán zárjuk a hetet. Találkozzunk ma 16:00 órakor a Szent István téren és álljunk ki együtt a béke mellett! Legyünk ott minél többen

- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

