Orbán Viktor: Meg sem állunk a győzelemig!

Duplázott pénteken Orbán Viktor, hiszen Veszprém után Győrbe látogatott el az országjárás. A tömeg ezúttal is hatalmas volt, egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a Széchenyi téren.
Győrben is mi vagyunk a legnagyobbak! Meg sem állunk a győzelemig. Ria-Ria-Hungária!
- jelentette be a közösségi oldalán a kormányfő, egy fénykép kíséretében, melyen jól látható, mennyivel voltak többen a Fidesz, mint a Tisza eseményén.
Már a folyók városában is apad a Tisza
- tette hozzá a miniszerelnök a hírcsatornáján.
