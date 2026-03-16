Orbán Viktor: Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta

"Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, és behódolnának az ukrán olajblokádnak
- tette hozzá.
Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe. A Fidesz a biztos választás!
- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.
