A tények makacs dolgok: Orbán Viktor egy képpel alázta meg a Tisza Pártot

Orbán Viktor Dunaújvárosba látogatott. A miniszterelnök a Dózsa György téren tartott beszédet, hatalmas tömeg előtt. Bár a rendezvény csak fél 7-kor kezdődött, már egy órával korábban megtelt a tér.

Magyar Péter is tartott a térségben gyűlést. A tények makacs dolgok - írta Orbán Viktor közösségi oldalán és a Tisza számára megsemmisítő képpel mutatta meg, kire mennyien voltak kíváncsiak.