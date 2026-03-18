A tények makacs dolgok: Orbán Viktor egy képpel alázta meg a Tisza Pártot

Orbán Viktor Dunaújvárosba látogatott. A miniszterelnök a Dózsa György téren tartott beszédet, hatalmas tömeg előtt. Bár a rendezvény csak fél 7-kor kezdődött, már egy órával korábban megtelt a tér.
Magyar Péter is tartott a térségben gyűlést. A tények makacs dolgok - írta Orbán Viktor közösségi oldalán és a Tisza számára megsemmisítő képpel mutatta meg, kire mennyien voltak kíváncsiak.
