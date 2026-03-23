Orbán Viktor: Köszönöm, Kecskemét! Ma is nagyok voltatok!

"Esti helyzetjelentés" - írta ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, a kecskeméti országjárást követően, amelyen ismét példátlan volt a tömeg. A kormányfő ezt egy fotóval is alátámasztotta, amelyen megmutatta, mennyivel többen voltak Kecskeméten, mint a Tisza nyíregyházi eseményén.
Köszönöm, Kecskemét! Ma is nagyok voltatok!
- tette hozzá.
Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
