Orbán Viktor: Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt

"Hamarosan kormányülés, fontos előterjesztést teszek. A Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja" - mondta el a Facebookon közzétett videójában Orbán Viktor.

Az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezünk. A védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában, de tovább kell lépnünk. Az olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség

- mondta el a kormányfő, majd elárulta, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítják, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betárolják.

Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó déli áramlat gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!

