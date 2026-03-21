Orbán Viktor: A csehországi terrortámadás óvatosságra int

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy a csehországi terrortámadás óvatosságra int.

Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni!

- jelentette ki a miniszterelnök, aki kifejezte támogatását és együttérzését a cseh emberek felé.

A közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk. Ezért még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és a csehországi terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk. Ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk. Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet. A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk

- emelte ki a kormányfő.