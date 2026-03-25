Már a 444 főszerkesztője is döntő Fidesz-győzelmet vár!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 08:41
Ő csak tudja...
Véleménye szerint a Fidesz 2,5 millió szavazatot fog kapni listán, a Tisza Párt pedig maximum 2,4 milliót. Az egyéni választókerületekben a Tisza Párt szerinte maximum 40 körzetet tud megnyerni – de nem lepődne meg, ha csak 20 helyet tudnának megkapni - írja a Ripost.

Én arra számolok, hogy ebből a Fidesz országos lista […] két és fél millió szavazat [lesz] – mondta a 444 Borízű hang című podcastműsorában Uj Péter, hozzátéve: „Itt még azért sok minden elképzelhető ebben a pár hétben, ami még hátravan”.

„Két és félmillió. Hogyha megkapja a hárommilliót a Fidesz, azt én nagy meglepetésnek tartanám. Hogyha 2,4-nél kevesebbet kap, azt is.”

– fejtette ki.

Megjegyezte, hogy mindezt nagyjából 70-72 százalékos részvétel mellett képzelné el, majd kitért arra is, hogy hány szavazatot kaphat listán a Tisza Párt.

„Szerintem 2,4-et max. Hogyha 2,5 fölött kap, akkor nagyon meg leszek lepve. ”

– mondta.

Az egyéni körzetekről is kifejtette véleményét,  azt mondta: „A Tisza maximum 40 egyénit tud megnyerni, de akkor, hogyha nagyon kijön a lépés.” Majd hozzátette:

nem lepődne meg azon sem, ha végül csak 20 körzetet nyerne a Tisza Párt lenne, a legreálisabb eredmény pedig a 30–35 tiszás egyéni körzet szerinte.

Akkor is nagyon meg fog lepődni, ha a Tisza Párt 40-nél több egyéni körzetben tudna nyerni.

4 évvel ezelőtt a választás előtt megmondta, hogy Márki-Zay Péteréknek nincs esélyük a győzelemre

Uj Péter a 2022 választás előtti hetekben is többé-kevésbé pontosan jósolta meg a kimenetelt. A 444 2022 március 31-i cikke szerint például azt írta  a portál hírlevelében: „Drága aranybogár olvasók! Semmi pénzért sem szeretném elvenni az életkedvüket, de. (Nem leszek szórakoztató.) Legyenek erősek: vasárnap (hétfőn) nem ér véget az orbánizmus.”

„Tisztában vagyok vele, hogy az ellenzéki közvélemény most is győzelmet remél. Ez így is van jól, a reményhal, ugye, és máshogyan nem is lehet ezt csinálni. Remélni a legjobbakat. Szerintem a viszonylag szoros eredmény, és a kétharmad megakadályozása is bravúr volna a fent vázolt viszonyok között”

– fogalmazott. Emlékezetes, hogy végül a kormánypártok valóban kétharmados győzelmet szereztek a választáson.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
