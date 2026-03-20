Kocsis Máté: "A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy"

országjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 18:43
Csak az ukrán állam nyer, nem mi...

"A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amin jellemzően az ukrán állam nyer. Mindazt, amit tudunk a Tisza programjáról, azt vagy kikotyogták, vagy a szemünk előtt zajlik. Kikotyogták, hogy megszűntetnék a 13., 14. havi nyugdíjat. Azt is kikotyogták, hogy eltörölnék Brüsszeli kérésre a rezsicsökkentést. A szakértőik azt is kikotyogták, hogy adókat emelnének" - sorolta a Szentendrén, Orbán Viktor országjárására összegyűlt tömeg előtt Kocsis Máté.

"És mi az, ami a szemünk előtt zajlik? Egy ukrán beavatkozás" - folytatta, feltéve a kérdést: helye van-e az EU-ban egy olyan országnak, melynek politikusai egy más ország miniszterelnökét halálosan megfenyegetik? 

És ez még csak a kisebbik baj. A nagyobbik: aktívan avatkoznak be a választási kampányba, méghozzá a Tisza oldalán. "Megállapodtak, hogy ha a Tisza hatalomra jut, mindent teljesít, ami Ukrajnának fontos" - húzta alá.

Nem hagyhatjuk, hogy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon! Nem hagyhatjuk, hogy elvegyék a magyarok pénzét. Nem hagyhatjuk, hogy háborúba vigyék a fiainkat és lányainkat, nem hagyhatjuk, hogy elhitelezzék a jövőnket, és nem hagyhatjuk, hogy a tiszások kockára tegyék a biztonságunkat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
