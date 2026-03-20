Kocsis Máté: "A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy"

"A Tisza programja olyan, mint egy ukrán kaparós sorsjegy, amin jellemzően az ukrán állam nyer. Mindazt, amit tudunk a Tisza programjáról, azt vagy kikotyogták, vagy a szemünk előtt zajlik. Kikotyogták, hogy megszűntetnék a 13., 14. havi nyugdíjat. Azt is kikotyogták, hogy eltörölnék Brüsszeli kérésre a rezsicsökkentést. A szakértőik azt is kikotyogták, hogy adókat emelnének" - sorolta a Szentendrén, Orbán Viktor országjárására összegyűlt tömeg előtt Kocsis Máté.

"És mi az, ami a szemünk előtt zajlik? Egy ukrán beavatkozás" - folytatta, feltéve a kérdést: helye van-e az EU-ban egy olyan országnak, melynek politikusai egy más ország miniszterelnökét halálosan megfenyegetik?

És ez még csak a kisebbik baj. A nagyobbik: aktívan avatkoznak be a választási kampányba, méghozzá a Tisza oldalán. "Megállapodtak, hogy ha a Tisza hatalomra jut, mindent teljesít, ami Ukrajnának fontos" - húzta alá.