Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

– Szerdán a Medián ismét hamisított számokat készül kihozni. Ezúttal kamu választókerületi előrejelzéseket fognak publikálni. De hozzám ezúttal is eljutottak a Medián valódi számai. Azok a számok, amelyekről a Tisza kampányfőnöke zárt ajtók mögött beszélni szokott. Szóval mielőtt Hann Endre újból megtévesztené a közvéleményt, bemutatom a Medián hozzánk kiszivárgott valódi becslését – jelentette ki Deák Dániel.
Kiemelte:
A Medián 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol. És még ők is csak 36 körzetet jósolnak a Tiszának. További egy körzetet számolnak egyéb jelöltnek, és a maradék 11 körzetet vélik bizonytalannak. Tehát a Medián valódi belső mérései egy kényelmes Fidesz-többséget jeleznek előre a parlamentben.
Mint ismert, nem ez az első eset, hogy Deák Dánielhez kiszivárognak a Medián közvélemény-kutatásainak valódi eredményei - írja a Magyar Nemzet. Mint kiderült, akkor az elemző megszerezte a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi méréseit. A leleplező videóban elhangzott, hogy
a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem azokat meghamisította.
Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza negyven, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna, akkor
a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt.
Az elemző arra is rámutatott, ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta. Deák emlékeztetett, hogy a Medián-kutatások a Tisza Párt fő kampányeszközei a többi ellenzéki párttal szemben. – Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába. Ez bizony csalás! – szögezte le a szakértő.
Mint ismert, ma a Nézőpont Intézet is nyilvánosságra hozta a felmérést, amely szinte teljesen egybevág a Medián számaival. A Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint a 106 választókerületből 66-ban győzhetnek a kormánypártok jelöltjei.
A 106 választókerületben várható eredmények megbecslése során több eljárást is lehet alkalmazni. Mivel a megválasztott képviselő az, aki a legtöbb szavazatot kapja a választókerületben, a választókerületi győztesek kilétére vonatkozó becslés meglehetősen pontosan elvégezhető.
A Nézőpont Intézet egyszerre három eljárást is alkalmazott. A választástörténeti adatok feldolgozásával az egyes kerületek politikai irányultsága állapítható meg, míg a mandátumkalkulátorokban is alkalmazott eljárás az egyes választókerületek szokásos eltérését veszi figyelembe az országos közvélemény-kutatási eredményektől. A legpontosabb helyzetképet az egyes választókerületekben készített reprezentatív felmérések adják, amit a Nézőpont Intézet 2026 első három hónapjában harminc választókerületben készített el.
A fenti eljárások együttes alkalmazásával megállapítható, hogy a 106 választókerületből 44-ben szinte biztosra vehető a Fidesz–KDNP, míg 27-ben az ellenzéki jelöltek győzelme.
A 27 szinte biztosan ellenzéki győzelmet jelentő választókerületből 26-ban a Tisza jelöltjei kerekednek felül a becslés szerint, egyben a Tisza Párttal szövetséges más ellenzéki jelölt.
A fennmaradó 35 választókerületből 22-ben nagy valószínűséggel állítható, hogy a kormánypártok jelöltje fog győzni, míg 13-ben várhatóan a tiszás kihívóik végeznek az első helyen.
Összességében tehát a Fidesz–KDNP 66, a Tisza Párt 39 választókerületben bízhat a jelöltjei győzelmében, további egy választókerületben pedig más, Tiszához közeli ellenzéki jelölt kerülhet az első helyre.
A Mi Hazánk, a DK, a Kutyapárt jelöltjei vagy az említetten túl más független induló megválasztása az egyéni választókerületekben irreálisnak tűnik.
Mindez azt is jelenti, hogy a kormánypártoknak a 66 választókerületi győzelmük mellett elegendő 34 listás mandátumot szerezniük a parlamenti abszolút többséghez, így Orbán Viktor miniszterelnöki újraválasztásához.
